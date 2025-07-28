Xiaomi выпустила один из своих лучших смартфонов по соотношению 'цена-характеристики'

Redmi Note 14 SE оснастили почти флагманским экраном, камерой Sony и быстрой зарядкой.

Xiaomi вывела на рынок новый смартфон от своего суббренда Redmi – Note 14 SE 5G. Производитель позиционирует новинку в качестве идеального решения, исходя из соотношения цены и характеристик, пишет GizmoChina.

Спереди у него 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с FHD+ разрешением, пиковой яркостью 2100 нит и повышенной частотой обновления 120 Герц. В компании говорят, что это "самый плавный" и "самый яркий" дисплей в своем ценовом сегменте.

За производительность отвечает довольно мощный чип MediaTek Dimensity 7025 Ultra с отличной энергоэффективностью и поддержкой 5G. Устройство получило 128 гигабайт постоянной памяти (есть возможность расширить объем хранилища с помощью MicroSD) и 6 ГБ оперативки.

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Автономность обеспечивает аккумулятор на 5100 мАч, мощность зарядки – 45 Вт. Прямо как у флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra. Основная камера представлена тремя датчиками: 50-мегапиксельным Sony LYT-600, 8- и 2-мегапиксельными.

Еще у смартфона при себе стереодинамики с Dolby Atmos, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стандартный разъем для наушников и защита IP64. Весит смартфон 190 г, габариты – 162,4×75,7×7,99 мм.

Первой страной, где стартовали продажи Redmi Note 14 SE, стала Индия. Там его оценили в 14000 рупий (~$160, 6500 грн). В плане цветового оформления можно будет выбрать между белым, черным, а также особым темно-красным цветом.

Ранее Xiaomi объявила о прекращении поддержки 9 популярных смартфонов. Эти девайсы достигли конца своего жизненного цикла и перестанут получать обновления и патчи безопасности.

В настоящий момент Xiaomi активно работает над Android 16, но официальная дорожная карта по развертыванию HyperOS 3 еще не опубликована. Впрочем, уже известно, какие смартфоны точно останутся без новой ОС.

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