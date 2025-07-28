Она использовала свое выступление для оправдания войны.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, которая находится под европейскими и американскими санкциями, выступила на Всемирной конференции спикеров парламентов в Швейцарии.

Матвиенко оправдывала нападение России на Украину, заявляя, что Москва "была вынуждена вмешаться, чтобы остановить кровопролитие на Донбассе". Также она призвала "говорить правду и руководствоваться фактами, а не вымышленными историями".

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на это выступление в микроблоге X. Он назвал присутствие Матвиенко в Женеве позорным, поскольку ее место не на международных конференциях, а на скамье подсудимых:

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"Геноцидная Матвиенко несет личную ответственность за преступление агрессии и все последующие зверства после публичного одобрения использования российских вооруженных сил на территории Украины. Мы призываем всех участников, которые имеют хоть какое-то самоуважение, избегать пожатия ее руки, которая залита украинской кровью".

Тихий отметил, что украинская сторона будет работать над поездкой, которую Матвиенко действительно заслуживает - в Гаагу, где должен начать работу Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины.

За что ввели санкции против Матвиенко

Российский политик украинского происхождения с 2011 года занимает должность председателя Совета Федерации. Она родилась в городе Шепетовка Хмельницкой области. Матвиенко является давней союзницей кремлевского правителя Путина и последовательно поддерживала его внутреннюю и внешнюю политику.

Санкции против нее были впервые введены в 2014 году после аннексии Крыма. Ее включили в санкционные списки Соединенных Штатов Америки и других стран.

Именно Матвиенко, как председатель Совета Федерации, организовала голосование, которое предоставило Путину разрешение на ввод российских войск на территорию Украины.

После начала полномасштабного вторжения она продолжила играть активную роль в легитимизации действия захватчиков. Из-за этого к ней были применены дополнительные санкции. Она также распространяет антиукраинскую пропаганду и публично поддерживает войну.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Валентине Матвиенко в посягательстве на территориальную целостность страны, пособничестве в агрессии и оправдании вооруженного нападения России.

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