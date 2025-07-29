Убытки могли достичь 259 миллионов рублей.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" понесла серьезные финансовые потери из-за масштабного сбоя в своей IТ-инфраструктуре, вызванного хакерской атакой.

По оценкам источников российского издания РБК в области авиационных перевозок, компания могла потерять не менее 250 миллионов рублей только за одни сутки из-за вынужденной отмены рейсов в московский аэропорт Шереметьево. Реальные потери могут быть больше.

Исходя из расчетов стоимости билета в одну сторону (примерно 20 тысяч рублей) и средней вместимости самолета в 120 мест, один отмененный рейс обходится компании в около 2,4 миллиона рублей. С учетом количества рейсов, которые пришлось отменить за день, убытки могли достичь 259 миллионов рублей.

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Однако, другие источники не исключают, что общие потери значительно выше - учитывая непроданные билеты, потери от невыполненных перевозок, а также расходы на восстановление IT-систем. По словам Александра Ланецкого, гендиректора Friendly Avia Support, реальная сумма потерь только за 28 июля может превышать полмиллиарда рублей.

Атака на Шереметьево

Вчера днем стало известно, что российский "Аэрофлот" вынужден отменить десятки рейсов в и из Москвы из-за серьезных сбоев в работе своих информационных систем.

Ответственность за атаку на IТ-инфраструктуру взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY". Они заявили, что полностью уничтожили внутренние цифровые системы компании, находясь в ее сети более года. По их словам, за это время им удалось загрузить историю авиаперелетов и подготовить масштабную диверсию.

"Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, который после начала полномасштабного вторжения в Украину потерял часть международных направлений и попал под многочисленные западные санкции.

Ограничения, в частности, затронули поставки самолетов, технического обслуживания и софта, что сделало компанию более уязвимой к кибератакам.

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