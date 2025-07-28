Запланированная сумма включает и 9 млрд евро в год на помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Германия планирует удвоить свой ежегодный оборонный бюджет до 162 млрд евро в течение четырех лет в ответ на усиление российской агрессии в Европе.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника, цель должна быть достигнута к 2029 году, и это значительно опережает цель НАТО по военным расходам в размере 3,5% от общего ВВП стран к 2035 году. Примечательно, что эта сумма включает и 9 млрд евро в год на помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Авторы отмечают, что эти цифры подчеркивают, насколько резко канцлер Фридрих Мерц и министр финансов Ларс Клингбейль продвигают перевооружение страны. Это также является реакцией на безжалостные атаки России в Украине и опасения, что США могут отказаться от своих обязательств по защите Европы за время президентства Дональда Трампа.

Видео дня

Правящая коалиция Германии уже освободила расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, от ограничения по государственному долгу. Кроме того, был создан специальный фонд в размере 500 млрд евро для строительства дорог, железных дорог, электросетей и школ.

"Одним из самых больших вызовов для Берлина будет фактическое выделение дополнительного военного бюджета, учитывая острые производственные проблемы, длинные очереди и постоянные задержки с крупными заказами на закупку. Среди потенциальных закупок Германия рассматривает возможность приобретения до 2500 бронированных боевых машин GTK Boxer и до 1000 боевых танков Leopard 2 в рамках совместных европейских усилий по созданию новых бригад НАТО", – сказано в материале.

Источники отметили, что заказы, которые рассматривают высшие генералы Бундесвера и министр обороны страны Борис Писториус, могут стоить до 25 млрд евро.

Правительство страны также обнародовало документ, согласно которому регулярный бюджет Германии на следующий год включает чистый новый долг в размере 89,9 млрд евро. А к 2029 году эта цифра вырастет до 126,9 млрд евро.

Европа увеличивает расходы на оборону

Во Франции прогнозируют, что в 2030 году в Европе может возникнуть масштабный военный конфликт из-за российской угрозы, которая продолжает распространяться. В этой связи предлагается увеличить расходы на оборону для перевооружения и повышения устойчивости страны.

Тем временем Bloomberg писало, что одну из стран НАТО освободили от обязательств тратить на оборону 5% ВВП. Речь идет об Испании. Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что его государство может увеличить расходы на оборону до 2,1%.

Вас также могут заинтересовать новости: