Украина, Норвегия и Великобритания могут присоединиться к новой сети спутниковой связи Европейского Союза IRIS². Она может стать альтернативой сети Starlink. Об этом рассказал комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, пишет Euractiv.
По его словам, Норвегия уже ведет переговоры с Европейской Комиссией о присоединении к IRIS², но не Украина и Великобритания. Тем не менее Кубилюс заявил, что не против того, чтобы эти страны также присоединились к европейской сети.
Еврокомиссар отметил, что Великобритания имеет значительные достижения в космической отрасли, а у Украины есть немалый потенциал, так как во времена СССР она была ключевым космическим центром.
В издании напомнили, что сеть IRIS², которая будет состоять из около 280 спутников, планируют запустить в 2030-х годах. Стоимость реализации проекта составит 10,6 млрд евро.
Маск приказывал отключить Starlink Украине в 2022 году
Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что осенью 2022 года миллиардер и гендиректор SpaceX Илон Маск приказывал ограничить работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине. Тогда Силы обороны Украины проводили контрнаступление с целью отвоевания захваченных Россией территорий.
По словам источников, Маск в 2022 году отдал приказ старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX об ограничении доступа к спутниковой связи Starlink в некоторых регионах Украины. Тогда были отключены по меньшей мере сотня терминалов Starlink.