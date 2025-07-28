Сеть IRIS² будет состоять из около 280 спутников.

Украина, Норвегия и Великобритания могут присоединиться к новой сети спутниковой связи Европейского Союза IRIS². Она может стать альтернативой сети Starlink. Об этом рассказал комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, пишет Euractiv.

По его словам, Норвегия уже ведет переговоры с Европейской Комиссией о присоединении к IRIS², но не Украина и Великобритания. Тем не менее Кубилюс заявил, что не против того, чтобы эти страны также присоединились к европейской сети.

Еврокомиссар отметил, что Великобритания имеет значительные достижения в космической отрасли, а у Украины есть немалый потенциал, так как во времена СССР она была ключевым космическим центром.

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В издании напомнили, что сеть IRIS², которая будет состоять из около 280 спутников, планируют запустить в 2030-х годах. Стоимость реализации проекта составит 10,6 млрд евро.

Маск приказывал отключить Starlink Украине в 2022 году

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что осенью 2022 года миллиардер и гендиректор SpaceX Илон Маск приказывал ограничить работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине. Тогда Силы обороны Украины проводили контрнаступление с целью отвоевания захваченных Россией территорий.

По словам источников, Маск в 2022 году отдал приказ старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX об ограничении доступа к спутниковой связи Starlink в некоторых регионах Украины. Тогда были отключены по меньшей мере сотня терминалов Starlink.

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