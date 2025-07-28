Накануне Windows 11 впервые обогнала "десятку" и стала самой популярной в мире десктопной ОС.

Microsoft официально определила наиболее стабильную и надежную сборку ОС Windows на сегодняшний день. Как сообщила компания в своем блоге, таким релизом является версия Windows 11 24H2.

Такой выбор был сделан на основе сбора телеметрических данных за июль 2025 года. В сравнении с Windows 10 версии 22H2, которая ранее считалась одной из самых стабильных ОС от Microsoft, новая сборка демонстрирует на 24% меньше сбоев и критических ошибок BSoD.

Инженеры, дизайнеры и исследователи тесно сотрудничали, чтобы добиться этих улучшений, заявили в Microsoft. Их усилия сделали Windows 11 24H2 предпочтительным вариантом для повседневной эксплуатации.

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Но в сети заявления Microsoft вызвали волну критики. Пользователи напомнили, что ежемесячные обновления Windows 11 нередко решают одни проблемы, но при этом порождают новые. Например, апдейты несколько раз нарушали нормальную работу "Панели задач" и "Проводника", а также USB-девайсов.

Согласно данным ресурса StatCounter, в июне 2025 года Windows 11 впервые обогнала Windows 10 и стала самой популярной в мире десктопной ОС – спустя почти 4 года с момента релиза. Пользователи переходят на актуальную ОС, поскольку до конца поддержки десятки осталось меньше 100 дней.

Ранее в Microsoft подтвердили, что Windows спустя 40 лет прощается с синим экраном смерти – вместо него в ОС появится черная версия без грустного смайлика и QR-кода.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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