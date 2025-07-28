Романенко напомнил, что Кондратовка – уже второй освобожденный от оккупантов населенный пункт Сумщины за последнее время.

Освобождение населенного пункта Кондратовка в Сумской области не является началом масштабного контрнаступления украинских войск. Такое заявление сделал военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Как он отметил в комментарии РБК-Украина, это следует рассматривать как часть стабилизационных действий. Он добавил, что речь идет о сдерживании вражеского продвижения после того, как оккупационные войска РФ организовали переход через границу.

"На рубеже Хотень – Яблоновка наши войска перебросили туда... решение было 225-й полк из Курской области и еще некоторые усилия, и удалось стабилизировать особенно на западном фланге всего рубежа", – пояснил он.

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Романенко напомнил, что Кондратовка – уже второй освобожденный от оккупантов населенный пункт Сумщины после начала нового наступления РФ. Украинские военные пытаются там закрепиться. В то же время противник оказался в излучине реки, что ограничивает возможности для маневра.

"Здесь наши проводят наступательные действия, загоняя туда, в эту излучину, а вокруг река. Им или форсировать ее выходить, или ожидать, что кто-то поможет им перебросить какие-то резервы. Так или иначе, там ситуация для них тяжелая", – продолжил он.

В то же время бывший заместитель начальника Генштаба акцентировал, что ситуация в области остается напряженной. Враг захватил Яблоновку, продолжаются бои за Юнаковку. Он добавил, что Юнаковка очень важна, ведь дает тактическое преимущество на Сумском направлении.

В целом Романенко считает, что говорить о том, что на этом направлении началось наступление украинских сил – неуместно.

"Вот западный фланг стабилизировали. Возможно, удастся это сделать и с восточным", – констатировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупационные войска прибегают к новой тактике на южном фронте. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что вражеские диверсанты пытаются просачиваться ближе к ВСУ, чтобы захватить украинские позиции.

Между тем командир подразделения TERRA Николай Волохов говорит, что оккупанты накапливают силы и ищут места для быстрого прорыва на фронте. По его словам, россияне давят непрерывными штурмами малыми группами.

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