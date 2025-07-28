В Париже назвали 27 июля "черным днем".

Германия и Франция официально выступили против подписания торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

Как передает Financial Times, немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что решение нанесет значительный ущерб не только его стране, но и всей Европе и самой Америке. По его словам, это приведет к повышению уровня инфляции и повлияет на трансатлантическую торговлю:

"Этот результат не может нас удовлетворить. Но это был наилучший результат, которого можно было достичь в данной ситуации".

Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал подписание соглашения "черным днем". Он считает, что таким образом Евросоюз просто "смирился с поражением". Ультраправые партии обеих страны заявили, что эта договоренность разоблачила слабость блока. А испанский премьер Педро Санчес сказал, что поддерживает соглашение, "но без энтузиазма".

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Как отмечает издание, европейские фондовые рынки потеряли ранее достигнутые позиции - первичная радость от подписания соглашения быстро сменилась опасениями относительно его возможных негативных последствий для экономики еврозоны.

Ассоциация европейских сталелитейных компаний выразила обеспокоенность, подчеркнув, что введение 15% таможенного тарифа США на большинство товаров из ЕС станет "серьезной финансовой нагрузкой" для отрасли.

Американская торговая палата при ЕС в целом положительно оценила договоренность, назвав ее "облегчением для бизнеса". В то же время там подчеркнули, что 15% пошлина существенно повышает стоимость торговли, а значит, список товаров, на которые не распространяется пошлина, следует расширить, включив в него больше отраслей.

Торговое соглашение между ЕС и США

В воскресенье, 27 июля, президент США Дональд Трамп и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали масштабное торговое соглашение, которое оттянуло угрозу масштабной экономической конфронтации между двумя крупнейшими экономиками мира

По условиям рамочного соглашения, Соединенные Штаты введут тариф в размере 15% на большинство товаров из ЕС, что является значительно менее жестким по сравнению с предыдущим ультимативным угрожающим уровнем в 30%

При этом остаются в силе 50% тарифы на сталь и алюминий, хотя и предусмотрен постепенный переход к системе квот и пересмотр этих мер в дальнейших переговорах. Многие стратегические товары подпадают под режим "ноль-в-ноль", то есть беспошлинный обмен между сторонами.

Трамп назвал эту сделку "крупнейшей в истории", а Фон дер Ляйен заявила, что согласованная ставка 15% - это лучшее, что удалось сделать.

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