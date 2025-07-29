Сообщается о проблемах со светом.

Оккупированный российскими захватническими войсками Донецк оказался под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов.

Согласно данным местных Telegram-каналов, в ночь на вторник, 29 июля, над городом начали работать силы противовоздушной обороны. На опубликованных в сети видео можно услышать характерные для дронов-камикадзе звуки. Местные также сообщают, что город под ударом БПЛА.

Кроме того, взрывы раздаются и в оккупированной Макеевке, которая фактически является северо-восточным пригородом Донецка. Оба города частично обесточены. Оккупационные власти не комментировали ночную атаку.

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Донецк в оккупации

Напомним, в этом месяце часть оккупированных городов Донетчины, в частности Донецк и Макеевка, столкнулись с серьезным дефицитом централизованного водоснабжения.

Воду начали подавать очень ограниченно - только раз в несколько суток и не более четырех часов в день. Хотя официально суточная норма водопотребления составляет 330 литров на человека, на практике жители не имеют возможности набрать даже часть этого объема за разрешенное время, особенно жители верхних этажей многоэтажек.

Население вынуждено ждать в длинных очередях водовозы, а некоторые люди записывают обращение к кремлевскому правителю Путину, призывая его решить этот вопрос.

Причинами коллапса является обмеление основных водохранилищ Донецкой области, в частности Верхне-Кальмиусского и Макеевского, а также разрушение водопровода "Северский Донец - Донбасс".

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