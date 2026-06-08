Германия славится одними из самых живописных маршрутов для железнодорожного туризма.

Поездки на поездах в Германии могут быть не менее впечатляющими, чем сами города. Многие маршруты проходят через горы, долины рек и старинные регионы, превращая дорогу в отдельное путешествие. Рассмотрим, какой маршрут на поезде самый живописный в этой стране.

Какие самые красивые поездки на поезде по Германии – ТОП-5

Большинство маршрутов здесь относительно короткие – примерно на полтора–два часа, поэтому вместо того, чтобы думать, какая самая красивая железная дорога в мире, можно составить план и всего за несколько дней попробовать сразу несколько направлений из этой подборки.

Гармиш – Цугшпитце (~1 час 15 минут)

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Это короткий, но очень впечатляющий маршрут, который поднимает поезд почти к самой вершине Германии. Особая "зубчатая" железная дорога поднимается вверх там, где, из-за крутизны склона, не смог бы пройти никакой обычный поезд. Причем по пути заметно меняется пейзаж за окном: леса остаются внизу, и вместо них появляются камни, снег и лед на горных хребтах.

Оффенбург – Констанц через Черный лес (~2 часа 10 минут)

Этот маршрут проходит через Шварцвальд – густой лесной регион, в котором происходили события многих известных немецких сказок, например "Холодного сердца". По пути встречаются глубокие долины и мосты, в том числе любимый фотографами Равеннский виадук. К тому же со встречного направления может проходить паровоз и, если повезет, можно будет рассмотреть его вблизи.

Какая поездка на поезде самая красивая в Германии – другие места

Как вы можете заметить, каждый маршрут отличается своей природной атмосферой и цветовой палитрой, поэтому всегда можно выбрать вариант по вкусу.

Кельн – Майнц через долину Рейна (~1 час 40 минут)

Этот маршрут идет вдоль одного из самых красивых участков Рейна: река здесь зажата между скалами, а по берегам тянутся виноградники и замки. По пути расположена известная скала Лорелея, вокруг которой сложилась легенда о мистическом пении, сбивающем с пути корабли. Также поезд проезжает Марксбург и Штальек – замки, которые до сих пор выглядят как иллюстрации из средневековых хроник.

Кобленц – Трир через долину Мозеля (~2 часа)

Этот поезд идет вдоль извилистой реки Мозель, вокруг которой настолько крутые склоны, что виноград на них до сих пор приходится собирать вручную. Еще в этой долине стоит Бург Эльц – один из самых хорошо сохранившихся средневековых замков Германии, веками принадлежащий одной и той же семье.

Сам маршрут проходит среди десятков старинных почти нетронутых временем деревень, из-за чего порой кажется, что поезд как будто заехал в прошлое.

Мюнхен – Гармиш-Партенкирхен (~1 час 20 минут)

Эта ЖД линия постепенно выводит пассажиров из города к Альпам, проходя мимо озера Штарнбергер-Зе, связанного с множеством средневековых рыцарских баллад. Далее поезд идет через Мурнауэр Моос – природные болота, которые, из-за своей дикости и частых туманов, выглядят, как сцена из фильма-апокалипсиса. И чем ближе поезд подходит к Гармишу, тем сильнее ощущается переход от равнин к Альпам и появляется насыщенный горный воздух.

Впрочем, судить о том, какой маршрут на поезде самый живописный, можно лишь попробовав хотя-бы несколько из них, так что лучше не ограничиваться одним направлением.

Ранее мы писали, какие пешие маршруты считаются самыми красивыми в мире.

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