Как тушить или варить капусту без неприятного запаха: простой секрет для каждой хозяйки

Избавится от характерного запаха капусты при готовке можно при помощи уксуса или крахмала.

Капуста имеет неприятную репутацию слишком пахучего овоща при готовке. Все ее виды неприятно пахнут при приготовлении из-за наличия сернистых соединений. Чем дольше готовится капуста, тем больше выделяется сернистых соединений, и, следовательно, тем сильнее запах. Сайт Tasting Table раскрыл секреты того, как уменьшить или устранить запах капусты как во время, так и после приготовления.

Самый простой способ избавиться от запахов во время варки капусты – добавить лимонный сок или уксус непосредственно в воду или бульон. Оба этих средства хорошо известны как нейтрализаторы запахов. Кислота химически изменяет серные соединения, уменьшая их объем.

Лавровый лист – еще один хороший вариант для создания надежного барьера от запахов. Также можно добавить в жидкость ложку молока.

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А если вы не хотите добавлять ингредиенты непосредственно в кастрюлю, вы можете положить некоторые крахмалистые продукты рядом с кастрюлей, в которой варится капуста. Смочите кусочек хлеба в уксусе или лимонном соке, чтобы он улавливал пахучий пар, исходящий из кастрюли. Также эффективно будет улавливать запахи половинка картофеля.

При этом чем короче время приготовления, тем меньше вам придется беспокоиться о запахе. Поэтому можно заменить длительные методы приготовления на более короткие. Например, замените варку на приготовление на пару. Это также сохранит больше питательных веществ. Обжаривание нашинкованной капусты – еще один быстрый способ приготовления с меньшим риском распространения неприятного запаха по кухне. Кроме того, вы, вероятно, будете использовать в жареном блюде другие ароматные ингредиенты, такие как чеснок, лук и специи, которые восхитительно пахнут, обжарившись в горячем масле, и, безусловно, сбалансируют или замаскируют запах сернистых соединений. А вместо длительного запекания капустных долек вы можете обжарить их в горячем масле, получив ту же самую поджаристую корочку за гораздо меньшее время.

Если вы твердо решили приготовить вареную, тушеную или запеченную капусту , не позволяйте неприятному запаху вас отпугнуть. Просто защититесь от запаха, который может распространиться по вашей кухне, с помощью обычных ингредиентов, которые, скорее всего, есть у вас под рукой. Например, чтобы избавиться от стойкого запаха капусты, прокипятите цитрусовые корки, дав пару из кастрюли наполнить кухню. Для "варки на медленном огне" также подходят яблоки, корица, звездчатый анис и розмарин. В качестве альтернативы, распылите в воздухе смесь ванильного экстракта и дистиллированной воды.

Какие продукты наиболее полезны для завтрака

Напомним, что диетологи советуют употреблять белок на завтрак. Например, для этого подходят яйца, красная рыба, йогурт и творог, а также черная фасоль. Белок в утреннем приеме пищи помогает поддержать метаболизм и контролировать аппетит в течение дня.

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