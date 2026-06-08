Доллар подскочил до максимального значения за два месяца

Евро опустился до самого низкого уровня за два месяца.

Доллар в понедельник, 8 июня, удерживался вблизи двухмесячного максимума после отчета по занятости в США. Это заставило трейдеров значительно повысить ставки на то, что Федеральная резервная система поднимет процентные ставки еще в этом году.

Как пишет Reuters, доллар сохранил большую часть завоеванных позиций после публикации данных, которые показали, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США в прошлом месяце выросло на 172 тысячи – значительно больше, чем ожидали аналитики.

По отношению к доллару США евро опустился до самого низкого уровня за два месяца – 1,1507 долл., тогда как британский фунт торговался вблизи трехнедельного минимума на уровне 1,33165 долл.

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Австралийский и новозеландский доллары также упали до самых низких отметок за два месяца – 0,7016 и 0,5779 доллара соответственно.

Главный экономист по рынкам компании Capital Economics Йонас Гольтерманн отметил, что отчет по занятости свидетельствует об укреплении американского рынка труда, несмотря на энергетический шок из-за резкого роста цен на энергоносители.

"Такое сочетание факторов делает все более вероятным ужесточение денежно-кредитной политики ФРС до конца года. Мы ожидаем, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке осуществит два повышения ставки по 0,25 процентного пункта каждое в ответ на энергетический шок и новое ускорение рынка труда США", – сказал он.

Еще до выхода отчета трейдеры постепенно увеличивали ставки на повышение ставок ФРС, поскольку глобальный энергетический кризис, связанный с войной на Ближнем Востоке, усиливает инфляционные риски. Рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре более чем в 70%, тогда как неделю назад она составляла лишь 45%.

Курс доллара – последние новости

4 июня доллар удерживался вблизи двухмесячного максимума, поскольку новое обострение конфликта в Персидском заливе ослабило аппетит инвесторов к риску.

Национальный банк Украины установил на 8 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,36 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки. До этого доллар несколько дней подряд обновлял исторические максимумы.

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