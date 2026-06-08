С Россией сработает только 'мир через силу', – эксгенсек НАТО

По мнению политика, перед переговорами с Москвой Европа должна предпринять два шага для укрепления позиций Украины.

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призвал европейские страны не спешить с назначением специального посланника для переговоров с Россией, а сначала создать условия, при которых Москва будет вынуждена считаться с позицией Запада.

Как пишет Расмуссен в колонке для The Economist, Кремль уважает только силу, поэтому мирные инициативы должны опираться на реальное политическое, экономическое и военное давление.

Расмуссен прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным и дискуссии в Европе о возможном назначении мирного посланника для контактов с Москвой.

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По словам политика, сам факт появления переговорщика не будет иметь значения без предварительного укрепления позиций Украины и Европы.

"Они уважают только силу", – подчеркнул Расмуссен, имея в виду российское руководство.

Три шага для усиления давления на Россию

Бывший глава НАТО считает, что Европа должна сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

Первый – усиление удара по российской военной экономике.

Он призвал поддерживать украинские дальнобойные атаки по военной инфраструктуре РФ и перекрывать каналы поставок компонентов для производства российских ракет. Особое внимание, по его мнению, следует уделить поставкам химических прекурсоров для твердого ракетного топлива и западной микроэлектроники, которые попадают в Россию через третьи страны.

Отдельно Расмуссен подчеркнул необходимость борьбы с так называемым российским "теневым флотом", который позволяет Кремлю продолжать экспорт нефти и получать средства для финансирования войны.

Второй – ускоренное восстановление критической инфраструктуры Украины.

По его мнению, предстоящая зима станет очередным испытанием, поскольку Россия продолжает атаковать украинскую энергосистему. Расмуссен предложил использовать оборудование с выведенных из эксплуатации электростанций в странах ЕС для быстрого восстановления украинских мощностей.

По его словам, каждый восстановленный мегаватт генерации в украинских городах укрепляет позиции Киева на любых будущих переговорах.

Третье – четкая перспектива членства в ЕС.

Он убежден, что интеграция Украины в ЕС станет самым сильным сигналом для Кремля о невозможности покорения страны. По его мнению, Москва не может наложить вето на членство Украины в европейском блоке, поэтому именно этот процесс способен стать долгосрочной гарантией безопасности.

Политик также призвал преодолеть блокирование европейских решений отдельными государствами-членами, в частности упомянул позицию Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

Европа должна взять на себя лидерство

Расмуссен отметил, что в последние годы именно европейские страны все больше берут на себя ответственность за поддержку Украины. Он отметил роль Германии, а также совместные инициативы Франции и Великобритании в рамках "коалиции желающих".

По его убеждению, только после реализации этих шагов Европа сможет вести предметные переговоры с Россией о справедливом и прочном мире. Без этого ни один посредник или специальный представитель не будет иметь реальных рычагов влияния на Кремль.

Перспективы возобновления мирных переговоров

Как сообщал УНИАН, Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором призвал к прекращению войны и прямым переговорам лицом к лицу.

В свою очередь Путин назвал открытое письмо "хамством" и заявил, что оно написано так, чтобы сделать личную встречу двух лидеров невозможной.

По данным СМИ, Зеленский в прошлом месяце пригласил российского олигарха Романа Абрамовича в Киев, чтобы через него передать Путину предложение о прямых переговорах. По данным FT, Зеленский обратился к российскому олигарху с просьбой проинформировать Путина о его согласии на встречу – впервые за время полномасштабной агрессии РФ.

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