В США тестируют новую технологию обнаружения дронов с взрывчаткой, - Defense Express

В частности, эта технология помогает выявлять уникальные характеристики молекулярного резонанса, связанные с конкретными материалами и соединениями.

Американская технологическая компания Base Molecular Resonance Technologies (BMRT) объявила о значительном прогрессе в создании новейшей технологии, которая поможет обнаруживать дроны с взрывчатым веществом.

Как пишет Defense Express, в рамках проведенных испытаний специалистам из BMRT удалось успешно отследить нитроцеллюлозный порох в прикрепленном к оптоволоконному дрону 9-мм патроне. Благодаря этому дрон удалось обнаружить на высоте более 200 футов (более 60,9 м) - это был максимальный показатель, который оценивался во время испытаний.

В компании заявили, что технология помогает выявлять уникальные характеристики молекулярного резонанса, связанные с конкретными материалами и соединениями. Другими словами - с помощью этой технологии можно будет определить, есть ли в дроне взрывчатка или нет.

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Эксперты отмечают, что такая технология выглядит весьма интересно в эпоху дронов, когда противник для атак использует массовые дальнобойные ударные дроны, включая дроны-приманки (ложные цели), которые могут быть буквально "пустыми" - то есть не иметь боевой части и отвлекать на себя внимание противовоздушной обороны. Например, РФ с 2024 года начала использовать дальнобойные дроны "Гербера", которые также могут играть роль "ложных целей". А поскольку их сложно отличить от ударных дронов, в том числе визуально, так как они похожи на "Шахеды"/"Герани". И даже если бы "Гербера" имела другой форм-фактор, такие дроны также могут быть реализованы в виде ударных, поэтому вопрос о различении дрона со взрывчаткой или без остается актуальным.

"Конечно, в идеальных условиях сбивать нужно все дроны. Ведь даже пустая "Гербера" может наделать беды, если упадет где-то в населенном пункте, особенно днем. Также она может играть и другие роли, кроме "ложной цели" - проводить разведку местоположения систем ПВО, нести FPV-дроны и т. д. Вместе с тем, в условиях дефицита средств противовоздушной обороны, знать, есть ли в дроне взрывчатка - довольно полезно. Но вопрос в том, насколько "сырая" такая технология и как быстро она будет готова к реальному применению", - говорится в материале.

Технологии против "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, Бельгия удвоила выпуск ракет против "Шахедов". Компания Thales Belgium "более чем вдвое" нарастила свои производственные мощности по выпуску управляемых ракет в ответ на рост спроса после конфликта на Ближнем Востоке.

Представители компании ожидают, что к 2028 году ежегодно будут производить 20 тыс. ракет, что в среднем составляет 100 управляемых ракет в день.

Thales готовится "обеспечивать Ближний Восток в больших количествах, в массовом производстве с экономически эффективным решением". По его словам, сейчас Thales Belgium "находится в процессе производства на складе, чтобы быть готовой, когда поступят все запросы".

70-мм управляемая ракета является частью интегрированной платформы противовоздушной и противоракетной обороны Skydefender, концепция которой схожа с Steel Dome в Турции и Iron Dome в Израиле. Цена ракеты составляет примерно одну десятую от цены ракеты более высокого класса, что делает ее пригодной для миссий по борьбе с дронами.

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