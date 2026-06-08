Неделя в Украине начнется с ливней и гроз: где польет сильнее всего

Новая рабочая неделя в Украине начнется с дождей, гроз и града. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере и в центральных областях. В то же время на западе страны дожди будут небольшие и кратковременные. Температура в большинстве областей комфортная, +22°...+24°, а на юге и востоке воздух прогреется до +25°...+27°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +16°, днем +22°, дожди и ливни.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Тернополе 8 июня ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем будет +25°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +23°.
- В Виннице сегодня будет +12°...+24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Житомире в понедельник ночью +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дожди и ливни.
- В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, облачно с прояснениями, дожди и грозы.
- В Черкассах сегодня ночью +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дожди.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дожди.
- В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +15°...+24°, дожди и грозы.
- В Одессе 8 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°, дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +27°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +27°, дождь с грозой.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +15°...+27°, дождь с грозой.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +28°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +29°.
Какой праздник 8 июня, приметы погоды
8 июня - мученика Феодора Стратилата. По приметам, если калина к этому дню уже отцвела, то осень будет ранней.