Не прячьте зонты: 8 июня в Киеве будет ливень

В понедельник, 8 июня, на Киевщине ожидается неустойчивая летняя погода с дождями и грозами. Осадки пройдут как в столице, так и по области. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В Киеве столбики термометров покажут +18°...+20°. Ожидается облачная погода с прояснениями, днем в столице пройдет дождь, временами переходящий в ливень.
Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, 759-760 мм ртутного столба.
Погода 8 июня
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
В Тернополе 8 июня ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем будет +25°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +23°.
В Виннице сегодня будет +12°...+24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Житомире в понедельник ночью +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дожди и ливни.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, облачно с прояснениями, дожди и грозы.
В Черкассах сегодня ночью +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дожди.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дожди.
В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +15°...+24°, дожди и грозы.
В Одессе 8 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°, дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +27°, дождь.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +27°, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +15°...+27°, дождь с грозой.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +28°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +29°.