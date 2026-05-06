В Петров пост важно придерживаться не только пищевых, но также поведенческих ограничений.

Петров пост - один из четырех в году у православных. Это период духовного и телесного очищения, воспитания силы воли. В постные дни верующие не только отказываются от животной пищи, но также добровольно придерживаются нескольких бытовых ограничений. Чтобы не согрешить, стоит запомнить даты его начала и окончания, а также больше узнать о запретах.

Когда Петров пост в 2026 году

В отличие от Успенского и Рождественского постов, Петров не имеет единой даты. Его начало каждый год приходится на разные даты, поскольку привязано к Троице - постный период начинается через семь дней после неё. Зато число, когда заканчивается Петров пост, всегда одинаково - 28 июня по новому стилю или 11 июня по старому, за сутки до Петра и Павла.

Таким образом, чем более ранняя у православных Пасха, тем дольше длится Петров пост. Его продолжительность может колебаться от 6 недель до нескольких дней. Бывают года, когда данный пост не проводится вообще. К примеру, так было в 2024 году - из-за очень поздней Пасхи неделя после Троицы выпала на период уже после Петра и Павла.

В 2026 году в православии светлая Пасха была довольно ранней, а Троица наступит 31 мая. Таким образом, число, когда начинается Петров пост, по новому стилю выпадает на 8 июня, и продлится он до 28 июня включительно. По старому стилю этот период пройдет с 8 июня по 11 июля.

Запреты в Петров пост: что нельзя делать и что можно

Во время любых постов в православии запрещается употребление пищи, связанной со скотоводством: мяса и добываемых из животных продуктов, таких как яйца, сливочное масло, сало, молоко и многое другое. Естественно, запрет налагается и на блюда с добавлением таких ингредиентов. Поэтому в этот период кулинары будут готовить постные версии привычных блюд: борщ без мяса, овощные салаты, кашу с грибами и так далее. В Петров пост такие ограничения воспринимаются легче, поскольку есть много сезонных овощей.

В христианстве есть категории людей, для которых делается исключение в плане пищевых ограничений. Есть мясо можно людям, которым это нужно для здоровья. К таким категориям относятся:

женщины в период беременности и грудного вскармливания;

дети до 16 лет и пожилые люди;

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями;

военные, пожарные, спасатели и все, кто занят тяжелым физическим трудом.

Однако пост - это не только про еду. Когда будет Петропавловский пост, не стоит с большим размахом отмечать праздники, увлекаться азартными играми, употреблять спиртное и табак, жениться, ругаться матом. Все эти действия развращают душу и отвлекают верующего от молитвы. Суть Петрового поста в том, чтобы душа человека взяла контроль над телесными страстями, избавилась от плотских зависимостей. Таким образом человек демонстрирует свой самоконтроль.

То, что можно и даже нужно делать в Петров пост - это добрые поступки, благотворительность, помощь животным и любые акты милосердия. В этот период принято быть добрее к окружающим, прощать их ошибки и безвозмездно помогать.

