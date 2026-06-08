Во Франции построили самый большой в Европе жилой дом, напечатанный на 3D-принтере

Печать началась в марте 2025 года и завершилась спустя всего 34 рабочих дня.

В районе Безанн, что во французском городе Реймс, состоялось открытие первого во Франции жилого дома социального назначения, построенного методом 3D-печати непосредственно на строительной площадке. Проект ViliaSprint2 принадлежит компании Plurial Novilia, занимающейся разработкой социального жилья, и в настоящее время считается крупнейшим жилым домом в Европе, напечатанным с помощью 3D-печати. Об этом пишет Antena3.

Здание имеет три этажа, 12 квартир и занимает площадь около 800 квадратных метров.

Как отметили представители PERI 3D Construction, такой опыт позволит в будущем ускорить темпы выполнения работ и сократить расходы на подобные строительства.

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Специальный бетон с низким уровнем выбросов углерода

Отмечается, что использованный материал был разработан компанией Holcim и представляет собой специальный вариант бетона, предназначенный для 3D-печати. В состав входят синтетические микроволокна, которые частично заменяют традиционную арматуру.

Бетон входит в ассортимент материалов с низким уровнем выбросов углерода, а производитель утверждает, что его углеродный след как минимум на 30% меньше, чем у обычного бетона.

По сравнению со многими подобными проектами, где используются специальные растворы, которые легче печатать, разработчики выбрали полноценный бетон с заполнителями размером до 8 миллиметров, что считается более выгодным как с экономической, так и с экологической точки зрения.

Работы были завершены быстрее, чем ожидалось

Известно, что процесс печати начался в марте 2025 года и завершился всего через 34 рабочих дня, что значительно меньше первоначальной оценки в 50 дней.

"Сокращение срока стало возможным благодаря оптимизации монтажа сборных плит и уменьшению количества перестановок принтера на строительной площадке. В целом весь проект был завершен примерно за 12 месяцев", - уточнили в материале.

Застройщик отмечает, что технология не только сокращает время выполнения работ, но и способствует улучшению условий труда для бригад на строительной площадке.

В то же время, чтобы оценить реальные преимущества этой технологии, компания Plurial Novilia построила на том же участке второй, почти идентичный дом, используя традиционные методы строительства.

"Сравнение двух строительных площадок выявило существенные различия. Для печати конструкции понадобилось всего три оператора, тогда как для традиционного строительства требовалось шесть рабочих. Операторы принтера контролировали весь процесс с планшетов, не манипулируя тяжелыми материалами. Параллельно с этим небольшая команда занималась монтажом железобетонных столбов и конструктивных элементов, которые нельзя было напечатать", - добавили в публикации.

Строители говорят, что 3D-печать снижает риск несчастных случаев и травм опорно-двигательного аппарата - проблемы, часто встречающейся в строительной отрасли.

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