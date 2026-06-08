РФ атаковала Одессу: произошло попадание в остановку общественного транспорта, есть раненые

Повреждены пассажирский автобус, остановка и диспетчерский пункт.

Российская оккупационная армия утром 8 июня нанесла по Одессе удар с помощью дронов, в результате чего произошло попадание в остановку общественного транспорта в Киевском районе, ранения получили водитель маршрутки и две женщины, которые ждали транспорт. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, сегодня утром россияне атаковали Одессу ударными дронами.

"Произошло попадание в остановку общественного транспорта. В тяжелом состоянии находятся 65-летняя женщина и 55-летний мужчина. Пострадавшие находятся в больнице. Начато производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления)", - сказала Верба.

По данным главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, удар произошел в тот момент, когда люди ждали транспорт. Сейчас стало известно еще об одной пострадавшей - 64-летней женщине, а раненный мужчина - водитель маршрутного такси. Все трое гражданских лиц получили осколочные ранения и доставлены в медицинское учреждение.

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Также повреждены пассажирский автобус, остановка и диспетчерский пункт.

По словам очевидцев, это произошло в Киевском районе города, на улице им. Академика Королева.

По данным начальника Одесской ОВА Олега Кипера, в частности, женщина 1961 г.р. получила множественные осколочные ранения.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона. В частности, на юге Одесской области повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Зафиксированы перебои с электроснабжением для более чем тысячи потребителей. Также в городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом.

Обстрелы Одесской области - последние новости

Как писал УНИАН, днем 5 июня российская армия нанесла по Одесской области удар баллистическими ракетами. От вражеской атаки пострадали девять гражданских лиц - мужчины в возрасте от 19 до 63 лет. У восьми пострадавших - ранения средней степени тяжести, 61-летний мужчина находился в тяжелом состоянии.

По данным вице-премьер-министра по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, две баллистические ракеты с кассетной боевой частью попали в объект инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику Одесского региона. Ранения получили люди, обеспечивавшие работу транспортной сети.

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