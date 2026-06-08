Мощная 7-балльная магнитная буря атаковала Землю (график)

Шторм продолжится и завтра, 9 июня.

На Земле началась мощная магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, Кр-индекс, который показывает силу магнитных бурь, уже поднялся до 6,7. Это свидетельствует о том, что магнитная буря поднялась до уровня G3.

По прогнозу, магнитная буря продлится и 9 июня, однако она уже будет слабее. Предполагается, что во вторник, геомагнитная активность снизится до 6 баллов, что соответствует умеренной магнитной буре.

Видео дня

Магнитная буря уровня G3 - чем опасна и как защититься

Магнитная буря уровня G3 считается сильным геомагнитным явлением, способным влиять не только на работу техники, но и на самочувствие людей. В такие дни возможны сбои в работе спутниковой связи, навигационных систем и электросетей. Многие метеозависимые люди жалуются на головные боли, скачки артериального давления, повышенную усталость, раздражительность и нарушения сна.

Чтобы снизить влияние магнитной бури на организм, специалисты рекомендуют соблюдать режим дня, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, пить достаточное количество воды и проводить больше времени на свежем воздухе. Также стоит ограничить употребление алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно внимательно следить за своим состоянием и выполнять рекомендации врача.

Вас также могут заинтересовать новости: