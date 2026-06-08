Укргидрометцентр предупреждает о непогоде: каким областям достанется (карта)

Сегодня в ряде областей ожидаются грозы со шквалами и градом.

В понедельник, 8 июня, в Украине ожидается нестабильная погода с дождями и грозами, а местами даже возможны град и шквалы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 8 июня на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – предупреждают синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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В целом сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, а в северных и центральных областях местами значительные дожди. Днем на Левобережье будут грозы, а в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер прогнозируют со скоростью 5-10 м/с. Температура днем +20°...+25°, на Левобережье воздух прогреется до +23°...+28°.

Погода в Киеве 8 июня

По данным Укргидрометцентра, в понедельник в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Синоптики прогнозируют умеренный, а днем местами значительный дождь. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области +20°...+25°, а в Киеве будет более сдержанная +20°...+22° градусов.

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