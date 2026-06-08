Как регулярные занятия спортом влияют на давление: диетологи перечислили 5 изменений

Издание отмечает, что для этого не обязательно ходить в спортзал: прогулки и упражнения дома могут быть не менее эффективными.

Если вам когда-либо говорили, что у вас повышается артериальное давление, определенные изменения в образе жизни могут помочь. Хотя иногда необходимо медикаментозное лечение, физическая активность может существенно повлиять на показатели артериального давления, пишет EatingWell.

Издание поясняет, что это не означает, что вам нужно записываться в элитный спортзал или покупать дорогое оборудование. Отмечается, что прогулки и упражнения дома могут быть не менее эффективными.

Издание решило объяснить, как регулярные физические нагрузки влияют на артериальное давление:

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1. Артериальное давление в состоянии покоя может снизиться

Хотя во время тренировки артериальное давление повышается, в долгосрочной перспективе регулярные аэробные упражнения, как правило, способствуют снижению артериального давления в состоянии покоя.

Исследование, опубликованное в PubMed, показывает, что упражнения на выносливость могут снизить систолическое артериальное давление в среднем на 4,9 мм рт. ст., а диастолическое – на 3,4 мм рт. ст. у взрослых с гипертонией, что по эффективности сопоставимо с некоторыми антигипертензивными препаратами.

"Хотя это может показаться незначительным, снижение артериального давления на 4–5 мм рт. ст. может оказать значительное влияние на долгосрочный риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациента", – отметила диетолог Анги Аше.

2. Ваши кровеносные сосуды могут стать более эластичными

Представьте себе, что ваши артерии – это садовый шланг. Со временем, под влиянием возраста и определенных факторов, этот шланг может стать более жестким и менее гибким. Физические упражнения помогают противодействовать этому процессу жесткости.

"Проще говоря, жесткость артерий заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы прокачивать кровь, и может способствовать повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний", – пояснила диетолог Тара Коллингвуд.

Результаты исследования доказали, что аэробные упражнения улучшают работу сосудов у взрослых с повышенным артериальным давлением, делая их более эластичными и чувствительными к потребностям организма.

3. Со временем эффективность работы вашего сердца может повыситься

В статье объясняется, что сердце – это мышца, и, как и любая мышца, оно реагирует на тренировки. Благодаря регулярным кардиотренировкам сердце постепенно становится сильнее и эффективнее. С каждым ударом оно перекачивает больше крови, а это означает, что для выполнения той же работы ему не нужно биться столько раз в минуту.

4. Уровень ваших гормонов стресса может стабилизироваться

В AHA Journals отмечается, что хронический стресс является реальным и измеримым фактором, способствующим повышению артериального давления, отчасти потому, что гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, вызывают сужение сосудов и учащение сердцебиения.

"Хронический стресс удерживает организм в режиме "бей или беги". Физические упражнения помогают прервать этот цикл, снижая уровень гормонов стресса, улучшая работу сосудов, способствуя сну и помогая организму эффективнее справляться со стрессом", – пояснила диетолог Кэри Ганс.

Как объясняет издание, регулярные физические упражнения учат ваш организм уменьшать реакцию на стресс, благодаря чему он перестает воспринимать повседневные споры как кризис.

5. Это может способствовать поддержанию здорового веса

Связь между весом и артериальным давлением гораздо глубже, чем просто цифра на весах. Избыточный вес, особенно в области талии, может увеличить нагрузку на сердце, усилить воспалительные процессы и способствовать повышению артериального давления.

"Даже незначительная потеря веса может оказать значительное влияние на артериальное давление, поэтому улучшение веса с помощью сбалансированного питания и физической активности часто помогает естественным образом снизить артериальное давление", – отметила Коллингвуд.

В то же время издание подчеркивает, что не обязательно достигать определенной цифры на весах, чтобы почувствовать положительные изменения, поскольку сам процесс движения уже может принести пользу.

Другие советы по поводу давления

Ранее УНИАН сообщал, что врач-кардиолог Санджай Бходжрадж посоветовал, чего лучше не делать утром, чтобы давление не повышалось.

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