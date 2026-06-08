Нефть резко подорожала на фоне эскалации на Ближнем Востоке: сколько стоит 'черное золото'

Цены на нефть марки Brent в понедельник, 8 июня, подскочили более чем на 3 доллара за баррель. Сначала рынок отреагировал на новые удары Израиля по Ливану, а затем динамика роста усилилась после взрывов в Иране, пишет агентство Reuters.
По данным биржи Investing, по состоянию на 9:24 цены на нефть марки Brent выросли до отметки 97,35 доллара за баррель. При этом нефть марки WTI выросла до 94,41 доллара за баррель.
Этот рост компенсировал потери 5 июня, когда цены упали на фоне надежд на деэскалацию конфликта между США и Ираном, в результате которого цены на нефть с марта выросли более чем на 50%. Общая ситуация в конфликте зашла в тупик.
На фоне разразившегося в результате кризиса с поставками ОПЕК+ 7 июня согласовала четвертое за четыре месяца увеличение добычи нефти. Однако аналитики заявили, что это решение не окажет значительного влияния, поскольку большинство членов ОПЕК+ не смогут выполнить свои планы по добыче из-за закрытия Ормузского пролива или, в случае с Россией, из-за атак на инфраструктуру, которые подорвали ее производственные мощности.
"В условиях нынешнего рынка физическое воздействие такого решения будет близко к нулю", – отметил руководитель отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон.
Война в Иране - последние новости
В ночь на 8 июня Иран выпустил несколько залпов из около 10 баллистических ракет в направлении севера Израиля. В свою очередь высокопоставленные израильские чиновники заявили, что Израиль "решительно ответит" на ракетные атаки Ирана.
При этом сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет просить Израиль не наносить ответные удары.