Администрация Трампа намерена демонтировать сотни океанических датчиков: ученые бьют тревогу

По словам исследователей, постоянные океанические наблюдения позволяют им выявлять новые риски в режиме реального времени.

Администрация президента США Дональда Трампа взялась за один из самых авторитетных в мире источников данных о климате и океанах, а именно Инициативу по океаническим обсерваториям (OOI). Как пишет Live Science, в этом месяце будут отправлены суда для демонтажа более 900 глубоководных приборов, входящих в состав сети, которая на протяжении последних десяти лет собирала важную информацию о физических, химических, геологические и биологические условия во всех слоях Атлантического и Тихого океанов.

В частности, OOI подтвердила, что Национальный научный фонд (NSF) начал процесс "сокращения объема работ", который включает извлечение всей подводной инфраструктуры из четырех из пяти развернутых массивов OOI.

"Этот план предусматривает изъятие всей подводной инфраструктуры из моря Ирмингера, станций Papa, Endurance и Pioneer, с учетом расписания судов и других операционных ограничений", - говорится в заявлении OOI.

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Речь идет об устройствах, размещенных в Тихом океане, а также в водах у атлантического побережья США, Гренландии и Исландии. Изначально предполагалось, что такая инициатива продлится 25 лет.

В то же время представитель NSF заявил, что целью было не отмена OOI, а переход к "более гибкому подходу, позволяющему уделять приоритетное внимание поддержке новых научных приоритетов и новейших технологий, а также разумному управлению жизненным циклом в рамках портфеля исследовательской инфраструктуры".

"NSF по-прежнему привержена делу океанологии и будет продолжать сотрудничать с научным сообществом над наиболее приоритетными исследовательскими задачами", - заверил он.

Среди сетей, которые планируется демонтировать, - Coastal Endurance Array, расположенная у побережья штатов Орегон и Вашингтон. Ее данные имеют решающее значение для ученых, исследующих регион океана, на который приходится около четверти ежегодного мирового улова рыбы. В то же время станция в Атлантическом море Ирмингера собрала важные данные об атлантической меридиональной циркуляции (AMOC), которая, как предполагают некоторые ученые, ослабевает - если она исчезнет, последствия для погоды могут быть разрушительными.

"Постоянные океанические наблюдения - это то, как мы выявляем новые риски в режиме реального времени, от изменений в циркуляции до изменений в химическом составе и состоянии экосистемы. Без них мы фактически решаем двигаться по все более нестабильному океану с ухудшенной видимостью. Мы уже знаем, что AMOC играет решающую роль в регулировании климата и поддержании морских экосистем, и появляется все больше доказательств того, что она может ослабевать. Растущая неопределенность относительно ее будущего является именно той причиной, почему долгосрочный, последовательный мониторинг важен как никогда", - подчеркнула в своем заявлении Хелен Финдли, биологическая океанограф из Плимутской морской лаборатории в Англии.

Поэтому изъятие датчиков - это потеря, которую почувствуют ученые, изучающие морскую фауну. В частности, морской биолог из Джорджтаунского университета Ребекка Хелм говорит, что экспедиции являются дорогостоящими и ограниченными по продолжительности пребывания в море, тогда как датчики обеспечивают непрерывный поток данных.

"Системы наблюдения за океаном важны, поскольку они являются нашими глазами и ушами в воде. Они предоставляют бесценную информацию о состоянии океана, которую трудно получить каким-либо другим способом", - объяснила она.

Политика Трампа - последние новости

Ранее республиканец из штата Небраска Дон Бэкон высказал претензии к Трампу и Конгрессу. По его словам, при решении конфликта в Украине президент США слишком старается вести себя как рефери, пытаясь работать с двумя разными людьми в боксерском поединке, но это не тот случай.

"Есть страна, которая вторглась в Украину, которая каждую ночь бомбит города. Здесь идет борьба добра со злом, и Америка должна, знаете, безоговорочно поддерживать правильную сторону, демократию, страну, которая стремится к свободным рынкам, страну, которая хочет быть на нашей стороне", - подчеркнул Бэкон.

Также сообщалось, что Трамп тормозит сделку по дронам с Украиной. Причина задержки может заключаться в "летаргии" администрации Трампа и "определенной дозе враждебности к Украине, исходящей из самой верхушки".

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