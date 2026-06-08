Дроны атаковали одну из крупнейших нефтебаз на Кавказе, там мощный пожар (фото)

Сервис NASA firms фиксирует многочисленные очаги пожаров.

Новороссийск ночью атаковали дроны, возник пожар на территории нефтебазы "Грушовая", которая входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис".

Как пишет ASTRA, ночью жители Новороссийска сообщали об около полусотне ударов, после чего в городе возник пожар.

По данным OSINT-аналитиков, атакована и горит промышленная площадка "Грушовая" ("Грушовая балка"). Сервис NASA firms фиксирует многочисленные очаги пожаров.

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Промышленная площадка "Грушовая" – это крупнейший резервуарный парк перевалочного комплекса "Шесхарис" АО "Черномортранснефть", расположенный примерно в 12 км от Новороссийска. Это также одна из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе.

Согласно открытым данным, площадь промышленной площадки – около 212–213 га. На территории размещены десятки резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общим объемом свыше 1,2 млн м³.

"Грушовая" связана с морским терминалом "Шесхарис" системой технологических трубопроводов и тоннелей, через которые нефть поступает к причалам для погрузки на танкеры. ПК "Шесхарис" является конечной точкой магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в Краснодарском крае. Объект обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

На фоне украинских атак у России проблемы с бензином

Россия запретила экспорт авиационного топлива до конца ноября, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке - после того, как удары дронов по НПЗ снизили уровень переработки нефти в России до самого низкого уровня за более чем 16 лет.

Также СМИ пишут, что проблемы с топливом, вызванные украинскими ударами по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, уже распространились как минимум на 15 субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

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