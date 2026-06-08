Как правильно упаковать лекарства в поездку: советы, которые помогут избежать проблем

Есть несколько общих правил, которых стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя.

При подготовке к путешествию даже небольшая ошибка при сборе вещей может создать немало хлопот и даже повлиять на то, сможете ли вы насладиться отпуском. Об этом пишет Express.

"Если вы хотите, чтобы ваше путешествие прошло без эксцессов, вам нужно знать некоторую важную информацию. Очень важно избегать простых ошибок при сборе вещей, поскольку они могут дорого вам обойтись и существенно испортить отпуск, а это последнее, чего кто-то хочет", - подчеркнули в материале.

Как отметила фармацевт Сима Катри, большинство проблем с лекарствами во время отпуска сводится к нескольким ошибкам, которых легко избежать, а большинство из них происходит еще до начала путешествия.

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"Люди неделями планируют маршруты и то, что взять с собой, но о лекарствах часто думают в последнюю очередь. И это вызывает проблемы", - подчеркнула она.

В то же время путешествовать с лекарствами может быть сложно, ведь правила отличаются в зависимости от страны. В целом хорошо иметь лекарства с четкой маркировкой. Для некоторых препаратов, особенно инъекционных или контролируемых, может понадобиться справка от врача.

"Всегда держите лекарства в ручной клади. Это снижает риск потери, задержек или повреждения из-за неправильной температуры", – пояснила она.

Также лекарства могут вызвать проблемы в аэропортах, если их неправильно упаковать и не оформить документы.

"На самом деле это может привести к задержкам, допросам, конфискации или даже отказу в перелете при определенных обстоятельствах. Проблемы обычно возникают с контролируемыми веществами, жидкими лекарствами, превышающими определенные нормы, или отсутствием рецептов", - добавили в материале.

Чтобы убедиться, что вы правильно упаковали свои лекарства, ознакомьтесь с правилами, действующими в вашем аэропорту и стране, в которую вы путешествуете.

"Большинство проблем с лекарствами во время отпуска можно предотвратить. Благодаря небольшому планированию вы сможете сосредоточиться на наслаждении путешествием, а не на решении проблем со здоровьем, которых можно избежать", - заверила Сима.

Однако есть несколько общих правил, которых стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя.

Что нужно знать

Всегда следует перевозить лекарства в ручной клади в оригинальной упаковке с правильной этикеткой. На случай потери багажа запаситесь дополнительным запасом препаратов в зарегистрированном багаже.

"Также убедитесь, что у вас есть копия повторного рецепта, а в некоторых случаях - подписанное письмо от врача с подробной информацией о лекарствах, дозировке и продолжительности поездки. Всегда лучше проверить, что вам нужно, прежде чем паковать чемоданы", - посоветовали в публикации.

Кроме того, для больших количеств безрецептурных лекарств рекомендуется иметь справку от врача, чтобы избежать проблем на пограничном контроле. Также нужно убедиться, что жидкие лекарства объемом более 100 мл находятся в легкодоступном месте, поскольку их, вероятно, будут проверять отдельно.

"Если ваши лекарства относятся к категории контролируемых препаратов, таких как сильные обезболивающие средства или определенные седативные препараты, к ним применяются особые правила. Поэтому перед поездкой узнайте, какие требования касаются именно вас. Правила могут отличаться в зависимости от страны, поэтому всегда проверяйте их перед поездкой и заявляйте в аэропорту о наличии лекарств в вашем багаже. Ведь никто не хочет задерживаться на контроле безопасности или получить отказ в вылете из-за простой ошибки при упаковке", - подытожили эксперты.

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