В МИД России заявили, что США пригласили Россию на саммит G20

Заместитель министра говорит, что окончательное решение о присутствии России на мероприятии будет принято позже.

Россия получила официальное приглашение от Соединенных Штатов Америки для участия на высшем уровне в саммите G20. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, пишут российские СМИ.

По его словам, окончательное решение о присутствии России будет принято позже.

"Есть приглашение принять участие на высшем уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до того", – сказал он.

Видео дня

Саммит "Группы двадцати" под председательством США состоится в Майами 14–15 декабря.

Саммит G20: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп допустил участие российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в саммите G20. Отвечая на вопрос журналиста о возможности их визита, глава Белого дома сказал: "Я был бы рад, если они хотят. Они могут... в качестве наблюдателей. Они могли бы стать наблюдателями. Не уверен, что они хотят быть наблюдателями. Но если они хотят, мы, конечно, можем поговорить".

Также госсекретарь США Марко Рубио объявил об участии соседней с Украиной страны в саммите G20. Речь шла о том, что США приглашают Польшу. В то же время высокопоставленный дипломат США раскритиковал лидерство Южной Африки на прошлогоднем саммите G-20, заявив, что она систематически игнорировала возражения США против консенсусных коммюнике и заявлений, блокировала участие США и других стран в переговорах и "запятнала репутацию G20".

Вас также могут заинтересовать новости: