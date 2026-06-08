9 стран массово наращивают свои ядерные арсеналы: началась новая гонка вооружений, - SIPRI

Даже Европа экстренно пересматривает свои оборонные программы.

Девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль – в 2025 году продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов. Большинство из них развернули новые ядерные системы или технику, способную нести такое оружие, сообщается в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 8 июня.

Из общего мирового запаса примерно в 12 187 боеголовках на январь этого года около 9 745 были готовы к возможному применению. Из них около 4 012 разместили на ракетах и самолетах, а от 2100 до 2200 находились в высокой боевой готовности на баллистических ракетах. Практически все они принадлежат РФ и США.

После окончания холодной войны уничтожение старых боеголовок в США и России превышало производство новых, из-за чего мировые запасы ежегодно сокращались. Аналитики SIPRI заявляют, что в ближайшие годы этот тренд будет переломлен: разоружение замедляется, а развертывание новых систем ускоряется.

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Старший научный сотрудник SIPRI Ханс Кристенсен подчеркнул, что ядерные державы все чаще отодвигают на второй план или игнорируют обязательства по разоружению, подстегивая гонку вооружений. Директор института Карим Хаггаг предупредил, что опасность растет из-за развития технологий, разрушения системы контроля над оружием и геополитического кризиса, который ставит под сомнение саму логику ядерного сдерживания.

Ситуация в США и России

РФ и США контролируют около 83% мировых запасов ядерных боеголовок. В 2025 году их военные запасы оставались стабильными, но масштабные программы модернизации увеличат арсеналы в будущем.

В 2025 году испытание российской ракеты "Сармат" завершилось провалом, на программу модернизации также повлияли западные санкции и расходы на войну в Украине. При этом крылатая ракета "Буревестник" после прошлых неудач успешно прошла испытания на дальность более 14 000 километров.

Кроме того, РФ начала строить в Беларуси базу для ракеты "Орешник", которую в мае 2026 года применили против Украины без ядерного заряда. Ранее прогнозируемого США резкого роста числа нестратегических боеголовок у РФ не произошло, но в будущем ее арсенал вырастет за счет размещения большего числа боеголовок на каждой ракете. Истечение в феврале 2026 года договора СНВ-3 усилило неопределенность.

Американская программа модернизации страдает от проблем с планированием и нехватки денег, что грозит задержками и ростом расходов. Ситуацию усложняет желание Трампа построить систему противоракетной обороны "Золотой купол" стоимостью 1,2 триллиона долларов. Рост арсенала США возможен за счет активации законсервированных пусковых установок и добавления нестратегического оружия в ответ на действия Китая.

Арсенал Китая и реакция Европы

Ядерный арсенал Китая составляет около 620 боеголовок, и Пекин наращивает его быстрее всех в мире. К январю 2026 года КНР разместила сотни ракет в трех крупных шахтных районах на севере и строит еще 30 шахт на востоке страны.

Даже если к 2030 году КНР перешагнет отметку в 1000 боеголовок, это будет лишь четверть от запасов США или России.

На этом фоне Европа стремится укрепить свой ядерный щит. К примеру, в марте 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении французского ядерного арсенала и засекречивании его точных размеров. Франция уже ведет переговоры о ядерном сотрудничестве с Германией и Великобританией.

Ряд европейских стран, включая Германию, в 2025 году выразили желание дополнить ядерные механизмы НАТО аналогичными соглашениями с Парижем и Лондоном.

Великобритания решила купить 12 истребителей F-35A для оснащения американскими ядерными бомбами, изменив своему решению 1990-х годов о денуклеаризации Королевских ВВС.

Другие новости о ядерном оружии в мире

Ранее УНИАН сообщал, что в Северной Корее высмеяли призыв США к ядерному разоружению. Влиятельная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и высокопоставленная чиновница режима Ким Ё Чжон также отвергла как недостоверную информацию заявление США о том, что президент Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время саммита в Пекине в прошлом месяце подтвердили общую цель по денуклеаризации Северной Кореи.

Кроме того, мы также рассказывали, что США могут расширить свой "ядерный зонтик" на ряд европейских стран. Это заверило бы союзников, что сокращение поддержки в сфере обычных вооруженных сил не ослабляет гарантий безопасности.

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