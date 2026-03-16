Польские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем

Был перехвачен российский разведывательный самолет Ил-20.

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет, который пролетал над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

"В пятницу, 13 марта 2026 года, дежурная пара истребителей МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши осуществила успешный перехват, визуальную идентификацию и сопровождение из зоны ответственности самолета РФ, который выполнял полет над Балтийским морем", - говорится в заявлении.

В Оперативном командовании ВС Польши уточнили, что был перехвачен российский самолет Ил-20, выполнявший девятую в этом году разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Польская сторона отмечает, что самолет не нарушил воздушное пространство Польши.

Видео дня

"Благодаря высокой боеготовности дежурных сил, опыту пилотов и эффективной работе системы противовоздушной обороны задача была выполнена быстро, профессионально и безопасно", - подчеркнули в Оперативном командовании ВС Польши.

Истребители Испании перехватили российские военные самолеты над Балтикой

Напомним, что 28 января истребители EF-18M ВВС Испании перехватили российские боевые самолеты, которые летели вблизи воздушного пространства НАТО над Балтийским регионом. Испанские истребители находились в Балтийском регионе в рамках миссии НАТО по воздушной полиции Балтии.

Перехват осуществлялся самолетами F-18M испанского крыла 15, которое в было развернуто на авиабазе Шяуляй на севере Литвы.

