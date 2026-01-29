Истребители страны НАТО перехватили российские военные самолеты над Балтикой, - СМИ

Они сопровождали их до входа в российское воздушное пространство.

Истребители EF-18M ВВС Испании перехватили российские боевые самолеты, которые летели вблизи воздушного пространства НАТО над Балтийским регионом, сообщает "defence-blog".

Испанские истребители находились в Балтийском регионе в рамках миссии НАТО по воздушной полиции Балтии. Перехват осуществлялся самолетами F-18M испанского крыла 15, которое в настоящее время разворачивается на авиабазе Шяуляй на севере Литвы.

"Испанские истребители обнаруживали и сопровождали российские самолеты, летавшие в международном воздушном пространстве вблизи союзных границ, прежде чем безопасно вернуться на базу", - говорится в заявлении Штаба обороны Испании от 28 января.

Также в Штабе обороны отметили, что испанцы сопровождали российские самолеты до воздушного пространства РФ.

Российские провокации в небе Европы

Как сообщал УНИАН, в конце декабря польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем недалеко от воздушного пространства Польши. Они сопровождали его до границ своей зоны ответственности.

А еще раньше, в сентябре 2025 года, пограничная служба Польшиобнаружила российские истребители, пролетевшие на малой высоте над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Также в сентябре прошлого года сразу три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Эти самолеты способны нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Во время инцидента они сначала летели в направлении столицы Таллинна, а затем кружили около 12 минут, пока итальянские F-35, дислоцированные в регионе, не были подняты в воздух для перехвата.

