ЕС зависит от помощи Украины так же, как Киев от поддержки блока, - экс-премьер Финляндии

Пока нельзя полностью исключать то, что Россия готовится к войне с Европой. Как заявила бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью Euronews, Евросоюз зависит от помощи Украины так же, как Украина зависит от поддержки блока.

Евросоюз нуждается в помощи от Украины

Она отметила, что страны ЕС должны признать, что им нужна Украина и уроки, которые она извлекла из войны, развязанной против нее Россией. По словам экс-премьер-министра Финляндии, если Евросоюз не примет во внимание опыт Украины, увеличение расходов на оборону окажется пустой тратой денег.

"Когда мы наращиваем собственный оборонный потенциал и, надеюсь, достигаем той цели в 5%, которую мы совместно поставили в НАТО, это также, а на самом деле даже в большей степени, зависит от того, где мы используем эти деньги, не только от того, сколько денег мы вкладываем, но и от того, где мы их используем", - сказала Марин.

Видео дня

Если же Евросоюз будет использовать деньги неверно, применяя устаревшие и традиционные модели, которые стоят огромных денег, то все эти средства будут потрачены впустую, подчеркнула бывшая премьер-министр Финляндии.

В издании напомнили, что прошлым летом члены НАТО подтвердили свое обязательство увеличить расходы на оборону до 5% своего ВВП к 2035 году. ЕС также увеличивает инвестиции, в том числе через программу "Меры безопасности для Европы" (SAFE) – кредитный инструмент на сумму 150 млрд евро, предназначенный для стимулирования оборонного производства и промышленного потенциала.

Марин приветствовала эти шаги, но отметила, что такое увеличение расходов потребует практического опыта, который, по ее мнению, может предоставить только Украина.

"Украина имеет самую большую, наиболее функциональную и современную армию с опытом ведения современной войны, и без Украины мы уязвимы", - сказала бывшая премьер-министр Финляндии.

Россия может готовиться к нападению на Европу

По словам Марин, такая повышенная готовность необходима, поскольку она не может исключить возможность того, что Россия готовится к войне с Европой.

"Мы, как Европа, находимся в опасности, потому что Россия, прямо сейчас, готовится. Она модернизирует свою армию и готовится к гораздо более масштабным боевым действиям", - подчеркнула бывшая премьер-министр Финляндии.

Кроме того, Марин заявила, что изменения в ведении войны, в том числе использование дронов, киберугроз и искусственного интеллекта для картографирования критически важной инфраструктуры, подчеркнули актуальность получения технической поддержки от Украины.

"Нам нужны их (украинцев - УНИАН) возможности, когда речь идет, например, о создании дронов, инновациях и трансформации военного потенциала", - отметила Марин.

Бывшая премьер-министр Финляндии отметила, что на ее страну оказывается очень сильное давление, потому что она находится рядом с Россией, но и другие европейские страны не в безопасности.

"Дроны можно запустить где угодно. С помощью искусственного интеллекта можно составить карту критически важной инфраструктуры с такой скоростью, что вы даже не успеете это осознать. Поэтому нужно быть готовыми и в других странах и не обманывать себя, думая, что вы в безопасности", - подчеркнула Марин.

Россия угрожает Финляндии и странам Балтии

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил Финляндию и страны Балтии, что Москва будет защищаться в связи с атаками украинских дронов. По его словам, Финляндия и страны Балтии могут намеренно предоставлять свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников.

Кроме того, помощник российского диктатора и председатель Морской коллегии Николай Патрушев также обвинял страны Балтии и Финляндии в том, что они причастны к атакам украинских дронов по объектам на территории РФ. Он заявлял, что это якобы "означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру".

