'Россия будет защищаться': Шойгу угрожает Финляндии и странам Балтии

Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что страна имеет право на "самооборону" на фоне атак беспилотников из Финляндии и стран Балтии.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил Финляндию и страны Балтии, что Россия будет защищаться в связи с атаками украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

Издание отмечает, что, по мнению Шойгу, причиной дроновых атак на Россию является либо неэффективная работа противовоздушной обороны (ПВО), либо же Финляндия и страны Балтии намеренно предоставляют для этого свое воздушное пространство.

Секретарь Совета безопасности России подчеркнул, что в случае, если речь идет о втором варианте, тогда вступает в силу статья 51 Устава ООН, которая закрепляет неотъемлемое право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

"Согласно международному праву, вступает в силу статья 51 Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения", – сказал Шойгу.

Украинские беспилотники в Финляндии: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что на юго-востоке Финляндии в марте разбились два беспилотника. Они пересекли границу, нарушив воздушное пространство страны. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что, вероятно, эти беспилотники принадлежали Украине. По имеющимся данным Министерства обороны страны, беспилотные летательные аппараты летели очень низко, поэтому для их отслеживания в воздух пришлось поднять истребитель F/A-18 Hornet. Примечательно, что это первый подобный случай нарушения финской границы дронами с начала полномасштабного вторжения РФ.

Также мы писали, что министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия не будет требовать от Украины прекратить или сократить дроновые атаки на нефтяной сектор России. В то же время Валтонен отметила, что страна должна обеспечить безопасность своим гражданам. Поэтому Финляндия разрабатывает систему защиты от беспилотников. Глава МИД Финляндии подчеркнула, что Украина имеет право защищаться.

