Александр Вучич отметил, что Сербия должна иметь возможность защитить свою страну.

Война между Европой и Россией становится все более вероятной, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Мы находимся между молотом и наковальней. Нам нужно немного вывернуться. С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию. Мы разумно вооружаемся. И должны и дальше вкладывать значительные средства, чтобы иметь возможность защитить нашу страну", — добавил он.

Таким образом, он, в эфире телеканала Pink, прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона. Генерал заявил, что французская армия должна быть готова к возможной войне с Москвой в ближайшие 3-4 года.

Другие заявления о войне на Западе

Ранее УНИАН сообщал, что британские войска уже "вступили в гибридную войну" с Россией. Военнослужащие полка ВВС Великобритании (RAF Regiment) были отправлены на материк для помощи бельгийскому правительству в защите его воздушного пространства, аэропортов и критически важной национальной инфраструктуры против неизвестных, но потенциально российских беспилотников.

Видео дня

Экскомандующий Сухопутными войсками Канады, в свою очередь, оценил риски распространения войны за пределы Украины, заявив, что они настолько высоки, насколько к этому стремятся руководители авторитарных государств.

