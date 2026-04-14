У Путина обвинили страны Балтии в причастности к атакам по России

Представитель Кремля возмутился, что Хельсинки не требуют от Украины прекращения подобных ударов.

Помощник российского диктатора и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия якобы участвуют в атаках на российскую территорию, предоставляя своё воздушное пространство для пролёта украинских беспилотников.

"Предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств – членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", – подчеркнул Патрушев в беседе с "Российской газетой".

По его словам, такая поддержка позволяет наносить удары по объектам "невоенной морской инфраструктуры" и торговому флоту России, включая порты в Ленинградской области.

Он также отметил, что расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области превышает 1400 километров. По мнению помощника российского диктатора, дроны не могут преодолевать такой маршрут без согласия стран НАТО, над территорией которых он проходит.

В качестве аргументов Патрушев привёл сообщения о том, что жители Эстонии получают SMS-оповещения о возможном появлении беспилотников, а также про случаи обнаружения упавших дронов на территории Финляндии. При этом представитель Кремля возмутился, что Хельсинки не требуют от Украины прекращения подобных ударов.

Угроза для стран Балтии со стороны России

Ранее аналитики заявили, что Россия способна заставить Литву капитулировать всего за несколько месяцев, даже без ввода войск на ее территорию. Во время моделирования ситуации возможного нападения были выявлены серьезные уязвимости в системе обороны Литвы.

Кроме того, военный эксперт Валентин Бадрак уверен, что страны НАТО сейчас не готовы к прямому столкновению с российской армией. Он напомнил о ситуации с военными учениями в Эстонии, когда украинские военные указали на серьезные недостатки и уязвимые места Альянса.

Вас также могут заинтересовать новости: