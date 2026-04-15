Нападет ли Россия на страны восточного фланга НАТО: Сухаревский оценил готовность Европы

По его мнению, полностью готовой к нападению страны не существует.

В вопросе вероятного нападения России на страны восточного фланга НАТО нужно рассматривать различные сценарии и разрабатывать доктрины в соответствии с ними. Об этом в интервью"24 каналу" сказал Вадим Сухаревский, Герой Украины, заместитель командующего Оперативным командованием "Восток", экс-командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о вероятном нападении России на европейские страны, на страны восточного фланга НАТО, он отметил, что "при большом желании можно сделать многое".

"Застряли они в Украине, не застряли. У них хватит ресурсов для того, чтобы это сделать. Все зависит от цели и от той задачи, которую они перед собой ставят, чего они хотят достичь", – сказал военнослужащий.

На вопрос, как он оценивает состояние и готовность наших европейских партнеров к этому, Сухаревский ответил, что "по крайней мере на северном направлении – пытаются внедрять наш опыт и стараются".

"Готовы ли они? Здесь все зависит от того, сработает ли пятая поправка к Уставу НАТО. Авиация через час, союзная поддержка и так далее", – отметил он и добавил, что все зависит от сценария, который будет разыгран.

Так, по словам Сухаревского, нужно рассматривать различные сценарии и разрабатывать свои доктрины в соответствии с совершенно разными сценариями: начиная от полномасштабного, заканчивая гибридным вторжением.

"Поэтому полностью готовой страны – я, по крайней мере, скептически отношусь к такому выражению – пожалуй, нет", – сказал он.

Если Россия нападет на Европу

Как сообщалось, несколько недель назад агентство Reuters отмечало, что 10 стран Европы готовят планы эвакуации населения на случай войны. Инициатива учитывает опыт полномасштабной войны в Украине.

К разработке таких планов присоединились Германия и Польша вместе с другими странами-членами НАТО, такими как Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Издание Defense News со ссылкой на новые исследования, подготовленные аналитическим центром Baltic Defense Initiative, базирующимся в Вильнюсе, отметило, что Россия способна заставить Литву капитулировать всего за 90 дней, даже без ввода войск на ее территорию.

