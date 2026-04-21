Прощай, Калининград? Литовский полковник объяснил, чем агрессия против НАТО обернется для РФ

Украина использует подобное развитие событий для возврата своих оккупированных территорий, считает военный.

В случае агрессии вокруг Сувалкского коридора Россия может потерять Калининградскую область. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Вайдотас Малинионис, полковник запаса и член Ассоциации полковников Литвы.

Говоря о Сувалкском коридоре, он отметил, что "если НАТО активируется, если начнется агрессия, какие-то военные действия, – очень легко совершенно закрыть Калининградскую область".

"Она маленькая и сразу же Калининградскую область Россия может терять. И, конечно, Балтийский флот теряется", –подчеркнул Малинионис.

Он добавил, что для России это было бы очень рискованно, поскольку это будет для нее уже вторым фронтом.

"А Украина обязательно использует это в свою пользу. Потому что для вас откроется окно возможностей побыстрее забрать свои территории обратно, и полегче", – сказал полковник запаса.

Угроза России для НАТО

Ранее в Европе провели военные учения, в ходе которых отработали сценарий, по которому Россия использовала гуманитарный кризис в Калининграде для вторжения в Сувалкский коридор в октябре 2026 года.

В частности, в ходе учений Польша мобилизовалась, но не пересекла границу с Литвой – отчасти потому, что Россия расценила бы это как попытку перекрыть гуманитарную помощь Калининграду.

Павел Палиса, заместитель главы Офиса президента Украины, бригадный генерал отметил, что от западных чиновников поступают многочисленные тревожные сигналы о возможности вооруженного нападения со стороны России, прежде всего, на страны Балтии.

