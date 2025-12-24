Депутат от партии "Альтернатива для Германии" Ринго Мюльманн интересовался информацией о поставках оружия для Украины и возможностей противодействия дронам.

Немецкий ультраправый политик Ринго Мюльманн проявил значительный интерес к обнародованию информации, которая, по мнению его оппонентов в политике, может быть очень интересной для российской разведки, сообщает Politico.

В статье говорится, что пользуясь правами, предоставленными ему как депутату от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в парламенте восточногерманской земли Тюрингия, Мюльманн неоднократно обращался к региональному правительству с просьбой раскрыть детали по таким темам, как местная система противодействия беспилотникам и транспортировка западного оружия в Украину.

В сентябре в письменной форме немецкий политик просил предоставить информацию об объемах военных транзитных перевозок через Тюрингию начиная с 2022 года.

При этом, он просил предоставить данные с разбивкой по годам, а также по видам транспорта: автомобильный, железнодорожный, а еще по количеству транзитов и остановками.

Издание отмечает, что Мюльманн отрицает подозрения относительно работы на Россию. Однако в июне он подал 8 запросов относительно возможностей защиты от дронов полиции региона, которая отвечает за выявление и отражение дронов.

В частности, как говорится в публикации, его интересовало, имеет ли полиция глушилки, сеткометы, электромагнитные импульсные устройства и пригодны ли они к использованию.

Издание отмечает, что именно эти вопросы побудили политических оппонентов заподозрить АнД в попытке раскрыть конфиденциальную информацию, которую Москва могла бы использовать в войне против Украины и для ведения гибридной войны против Европы.

"Меня поразил невероятный интерес к критической инфраструктуре и органам безопасности здесь, в Тюрингии, особенно к тому, как они справляются с гибридными угрозами. Внезапно геополитические вопросы стали играть роль в их вопросах, но мы в парламенте земли Тюрингия не отвечаем за внешнюю или оборонную политику", - сказал министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер, член Социал-демократической партии.

