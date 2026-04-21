Связи с РФ вылезли боком: Дания уволила офицера с 43-летним стажем и техника F-16

Отмечается, что вместе с техником под увольнение попала и его мать.

В Вооруженных силах Дании разгорелся громкий скандал. Из-за наличия родственников в России лишились должностейопытный офицер с 43-летним стажем, авиатехник истребителей F-16 и медсестра. Об этом сообщает издание DR.

Как говорится в материале, поводом для радикальных решений стала проверка Службы военной разведки. Специалисты выявили у военнослужащих родственные связи со страной-агрессором. Разведка видит в этом "значительную и серьезную угрозу шпионажа и влияния" со стороны иностранных спецслужб.

Одной из самых резонансных историй стало увольнение капитана Фредерика Хансена. Офицер, имевший доступ к секретным данным с 1982 года, пять раз побывавший в зонах боевых действий и работавший в штаб-квартире НАТО, потерял работу из-за жены-россиянки.

"Это стало для меня большой неожиданностью – очень большой. Но еще большей неожиданностью это было для моей жены", – рассказал Хансен.

По мнению самого капитана, такая ситуация является "чистой дискриминацией", ведь о браке он сообщил разведке еще в 2011 году. По имеющимся данным, после этого ему трижды без проблем возобновляли допуск к государственной тайне.

Параллельно с этим карьера оборвалась и у 23-летнего Гаральда Свендсена, который отвечал за планирование полетов F-16. Его готовили к работе с новейшими F-35, однако во время собеседования всплыл факт о дяде в Москве.

"Я никогда не думал, что меня могут заподозрить в качестве потенциального шпиона или жертвы российской разведки. Я ничего не сделал", – отмечает бывший авиатехник.

Вместе с Гаральдом под увольнение попала и его мать, Татьяна. Женщина работала военной медсестрой-анестезисткой с 2010 года и прошла восемь международных миссий. Как говорится в материале, причиной стал ее родной брат, который живет в РФ.

