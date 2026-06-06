Эксперты нашли лучший браузер для смартфонов Android, и это не Google Chrome

Brave сегодня предлагает наиболее удачное сочетание производительности, конфиденциальности и дополнительных функций для удобства.

Несмотря на огромную популярность Google Chrome на Android, многие пользователи начинают искать альтернативные браузеры из-за навязчивой рекламы и проблем с конфиденциальностью. Автор издания MakeUseOf решил протестировать несколько популярных решений, включая Opera и Firefox, и в итоге остановился на браузере Brave.

По его словам, главным преимуществом Brave является более комфортная работа с веб-страницами. Встроенный блокировщик рекламы и трекеров работает сразу после установки и избавляет от навязчивых баннеров, всплывающих окон и автоматически запускаемых видео. В результате страницы загружаются быстрее, а чтение становится значительно удобнее.

Еще одной причиной выбора Brave стала повышенная защита приватности. Браузер по умолчанию блокирует сторонние трекеры и попытки цифрового отпечатка устройства, затрудняя сбор данных о пользователе. При этом для обеспечения приватности не нужна установка дополнительных расширений, что особенно важно для Android, где Chrome не поддерживает расширения вовсе.

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Brave также предлагает собственную поисковую систему Brave Search и расширенные настройки безопасности. Пользователь может отдельно для каждого сайта управлять JavaScript, блокировкой трекеров и другими параметрами. Вдобавок, браузер позволяет отключить встроенные ИИ-сводки.

Особое внимание автор уделил работе темной темы. В Chrome темный режим корректно работает только на сайтах, которые изначально поддерживают такую функцию. В Brave же можно принудительно включить темную тему для любого сайта. Это особенно полезно для пользователей, которые много читают со смартфона и хотят снизить нагрузку на глаза.

Среди других преимуществ браузера отмечаются удобная настройка интерфейса, возможность перенести адресную строку вниз экрана для управления одной рукой, настройка панели инструментов и быстрый доступ к самым востребованным функциям, включая голосовой поиск, историю посещений, загрузки и перевод страниц.

При этом Brave нельзя назвать идеальным решением. Встроенный переводчик работает менее точно по сравнению с сервисами Google, а поисковая система Brave Search пока уступает Google по качеству выдачи для отдельных запросов.

Несмотря на это, эксперт MakeUseOf пришел к выводу, что Brave является одной из лучших альтернатив Google Chrome на Android для пользователей, которым важны скорость работы, блокировка рекламы, конфиденциальность и расширенные возможности настройки.

Ранее пользователи обратили внимание, что Google Chrome начал незаметно скачивать на диск ИИ-модель весом 4 гигабайт. Речь идет о Gemini Nano – она нужна для нейросетевых функций браузера.

Меж тем эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

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