В Европе считают, что такие пошлины Трампа не являются хорошей идеей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скоро совершит визит в США, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. В то же время такая поездка состоится не раньше, чем будет "конкретный" торговый пакет, о котором можно будет договориться между ЕС и США. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Брюсселе, передает Politico.

"Я думаю, что у меня был хороший разговор с Трампом по телефону и на похоронах Папы Римского. Но для меня важно, что если я пойду в Белый дом, я хочу иметь пакет, который мы сможем обсудить. Поэтому он должен быть конкретным, и я хочу иметь решение, с которым мы оба сможем согласиться", - отметила фон дер Ляйен.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц на той же конференции призвал Дональда Трампа прекратить торговую войну и отменить пошлины.

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"Я сказал ему, что, по моему мнению, эскалация этого таможенного спора не является хорошей идеей. Лучшим решением было бы "снижение до нуля" для всего и для всех", - подчеркнул политик.

Известно, что Мерц провел телефонный разговор с президентом США в четверг, а уже сегодня, 9 мая, он посетил Брюссель, чтобы встретиться с руководством ЕС и НАТО.

"По крайней мере в краткосрочной перспективе, я надеюсь, мы сможем сделать шаги по снижению существующих тарифов. А в долгосрочной перспективе также и по торговому соглашению", - подчеркнул Мерц.

По его словам, ЕС и США должны заключить взаимное соглашение "ноль на ноль", которое также Еврокомиссия предложила по промышленным товарам.

"Это контрастирует с узким новым торговым соглашением Трампа с Великобританией, которое сохраняет 10-процентные пошлины на большинство британских товаров, и которое Мерц похвалил в пятницу", - напомнили в Politico.

Кроме того, во время разговора с Трампом Мерц отметил американскому лидеру, что ему придется иметь дело с ЕС, а не с отдельными странами-членами.

"Ближайший торговый партнер для США - это не Германия, Франция или Польша, а Европа и Европейский Союз", - заверил он.

Пошлины между США и Европой - последние новости

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС готовит новые пошлины на товары из США на 100 миллиардов евро. Такое решение будет принято в том случае, если торговые переговоры не дадут желаемого для блока результата.

Также сообщалось, что Дональд Трамп ввел 100% пошлины на фильмы, произведенные за рубежом. По его словам, он принял такое решение, ведь киноиндустрия в Америке умирает "очень быстрой смертью".

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