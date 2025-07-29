Евросоюз является крупнейшим импортером угля из Казахстана.

Евросоюз разрешил Казахстану возобновить транзит угля через российские порты в качестве исключения из антироссийских санкций, сообщает Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Отмечается, что это исключение будет действовать при соблюдении следующих условий:

уголь должен происходить исключительно из Казахстана;

право собственности на груз должно принадлежать резидентам стран, на которые не распространяются санкции ЕС;

порты могут использоваться только для транзита, погрузки или отправки - без закупки или производства товара на их территории.

В казахском министерстве напомнили, что в феврале 2025 года, в рамках 16-го пакета санкций ЕС введен запрет на осуществление любых сделок с рядом российских портов.

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"Это привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. Например, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу", - отмечается в сообщении.

ЕС главный рынок сбыта казахского угля. В 2022-24 годах Казахстан экспортировал на территории стран-членов блока 45%-54% угля. Вместе с тем, в январе-мае 2025 года объемы экспорта в ЕС сократились до 1,6 млн тонн (38,5% от общего объема). Ожидается, что решение ЕС будет способствовать увеличению экспорта угля из Казахстана в страны-члены блока.

Санкции ЕС против России - последние новости

18 июля после длительных дискуссий послы ЕС утвердили 18-й пакет антироссийских санкций, предусмотрев, в частности снижение потолка цен на российскую нефть и введение санкций против отдельных китайских банков.

Также новые ограничения предусматривают запрет импорта в ЕС нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. В то же время, благодаря "теневому флоту" РФ частично обходит санкции.

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