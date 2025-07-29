Республиканцы отметили, что Трамп глубоко разочарован, что Путин водит его за нос, поэтому Вашингтон готовит удар.

Американские сенаторы-республиканцы поддержали более жесткий ультиматум Дональда Трампа в отношении Владимира Путина, который дал Кремлю не 50, а уже 10-12 дней на мирное соглашение с Украиной.

Как сообщает "Суспільне", в Сенате считают, что единственный путь заставить Путина к миру лежит через экономическое давление и силу.

В частности, республиканец Джон Кеннеди сравнил взаимодействие с Путиным с "кормлением акулы с руки". Он заявил, что правитель РФ имеет "кровь под ногтями" и является "мясником" не только украинцев, но и собственного народа.

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"Путин понимает только силу. С ним невозможно найти общий язык. Единственный способ заставить его к переговорам - заставить голодать его военную машину. Мы должны ударить по его бюджету, остановив продажу российской нефти через вторичные санкции", - заявил Кеннеди.

Сенатор добавил, что Путин пренебрежительно относится к США и лично к Трампу, а раньше "врал еще до того, как научился говорить".

Его коллега Берни Морено отметил, что Путин "скоро узнает", что с Трампом нельзя играть в игры. Он заявил:

"Убийства в Украине должны прекратиться. И если Путин хочет затянуть это или играть - он узнает, что Трамп в эти игры не играет".

В то же время сенатор Джеймс Риш добавил, что лично общался с Трампом о ситуации. По его словам, президент США испытывает фрустрацию из-за действий Путина. В Вашингтоне ожидают изменений в ближайшее время.

Новый ультиматум Путину - главные новости

Президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою позицию относительно сроков мирного урегулирования войны в Украине. Он объявил о сокращении срока, который ранее дал Кремлю, с 50 дней до 10-12. Впрочем, реакция Кремля прогнозируемая - Москва не демонстрирует готовности уступать.

Потенциальный ответ Трампа - жесткие вторичные санкции против покупателей российской нефти, включая Китай и Индию. Это может действительно ударить по российской экономике, однако такой шаг связан с высокими глобальными рисками, в частности для самих США, считает CNN.

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