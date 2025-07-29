Эксперт ХСС по внешней политике Штефан Майер требует прекратить эти выплаты.

Немецкая партия ХСС недовольна тем, что более 150 тысяч военнообязанных украинских мужчин получают пособия в Германии на сумму около 1,3 млрд евро в год.

Как пишет BILD, эксперт ХСС по внешней политике Штефан Майер требует прекратить эти выплаты.

"Нужно положить конец получению гражданского пособия мужчинами-украинцами призывного возраста. Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет у нас получают поддержку, то что-то тут не так. Эта группа лиц не имеет права на получение этой социальной выплаты и должна либо работать у нас в Германии, либо проходить военную службу в Украине", - сказал он.

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Отмечается, что всего в Германию с начала войны прибыло ровно 304 144 украинцев призывного возраста - и ровно 150 660 из них в марте 2025 года состояли на учёте как получатели пособия. Средний размер пособия составляет (на марте этого года) 882 евро в месяц. Таким образом, всего украинцы призывного возраста получают от Германии 1,328 млрд евро в год. Эти обязательства включают в себя как базовые денежные выплаты, так и расходы государства на жильё и дополнительные потребности.

В то же время украинское посольство не видит в этом проблемы. Там заявили:

"Было бы неверно обвинять всех украинских мужчин за границей в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Пребывание украинских мужчин за границей не запрещено. Для выезда необходимы соответствующие документы. Значительная часть мужчин в Германии пребывает там на законных основаниях и зарегистрирована в системе военного учёта".

Украинские беженцы в Германии

Правительство Германии намерено сократить количество тех, кто получает государственную денежную помощь Bürgergeld. Это затронет в том числе и некоторых беженцев из Украины.

Bürgergeld (дословно - деньги для граждан) - это специфический вид денежной помощи в Германии, которую получают не только безработные, но и работающие граждане, зарплата которых однако недостаточна для покрытия всех базовых расходов.

Канцлер Фридрих Мерц рассказал, что правительство намерено ввести более строгие правила назначения этой помощи.

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