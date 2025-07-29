При смертельной температуре самцам пустынного жука Намибского жука приходится искать способы уменьшить количество тепла, получаемого ими на солнце.

В своих неустанных поисках пищи и самок самцы пустынного жука Намиб (Onymacris plana) проводят дни, путешествуя по дюнам пустыни Намиб на юго-западном побережье Африки, время от времени останавливаясь в редких тенистых островках. Об этом пишет BBC Wildlife.

Отмечается, что перемещаясь по пескам, температура которых составляет 50°C, эти крошечные нелетающие жуки бегают со скоростью 1 метр в секунду, используя длинные ноги, которые приподнимают их дискообразные тела примерно на 15 мм над землей, где воздух на 10-15° прохладнее благодаря ветру с Атлантики.

При смертельной температуре тела 51° самцам пустынного жука Намибского жука приходится искать способы уменьшить количество тепла, получаемого ими на солнце. И всё же, вопреки здравому смыслу, предыдущие исследования показали, что у бегущих жуков пустыни Намиб такая же температура тела, как и у отдыхающих в тени.

Видео дня

"Мы подумали, что, на самом деле, дело не только в этом. Возможно, они действительно охлаждаются во время бега", - сказал Кэрол Робертс из Научно-исследовательского института Гобабеб Намиб, принимавшая участие в исследовании.

Интересно, что для дальнейшего изучения исследователи вживили миниатюрные датчики температуры в верхнюю часть тела живых и мёртвых жуков.

Сделав первоначальные измерения у всех особей, команда затем выпустила живых жуков обратно на дюны и одновременно поместила мёртвых жуков на высоту 15 мм над песком на солнце. Затем они сравнили температуру тела живых жуков через 30 секунд после начала бега с температурой неподвижных жуков.

Важно, что несмотря на интенсивную солнечную активность, температура мёртвых жуков в среднем была на 1,5° ниже, чем у мёртвых. Команда предположила, что охлаждающий эффект обусловлен конвекцией, при которой тепло от их тел передается в более холодный окружающий воздух. Чтобы подтвердить это предположение, они провели лабораторный эксперимент, имитирующий бег самцов в условиях различной солнечной радиации и ветра. В этих смоделированных условиях бег со скоростью 1 метр в секунду при высокой солнечной радиации и безветренной погоде снижал температуру жука примерно на 13º. Дункан Митчелл из Университета Витватерсранда сказал:

"Из-за скорости повышения [температуры тела], если бы они не бегали на солнце, оно убило бы их за несколько минут".

По словам Мередит Джонсон из Университета штата Северная Дакот, была "обнаружена действительно уникальная стратегия".

"Это противоречит общепринятому мнению о том, что физические упражнения способствуют нагреванию тела", - добавила она.

Учёные считают, что жуки пустыни Намиб - не единственные, кто использует конвекцию для охлаждения.

Новости науки

В Украине остается все меньше мест для развития популяций наиболее узнаваемого насекомого - жука-оленя. Экологи отметили, что это самый большой жук фауны Украины. Его легко идентифицировать благодаря большим "рогам" у самцов - на самом деле это челюсти, а не рога.

Вас также могут заинтересовать новости: