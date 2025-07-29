Борьба туристов за лучшие места возле бассейнов и на пляжах окончательно вышла из-под контроля.

Курортные отели по всей Европе вынуждены искать новые способы решения проблемы нехватки шезлонгов и возникающей на этой почве напряженности между отдыхающими.

Как пишет Daily Mail, теперь некоторые охранники нанимают дополнительную охрану, чтобы конктролировуть ситуацию с местами у бассейнов или на пляжах.

Дело в том, что в последние годы все больше отелей начали запрещать туристам заранее бронировать лучшие места с помощью полотенец или другие предметов. До этого дошло после многочисленных жалоб от отдыхающих на других курортников, которые приходят с утра пораньше (а иногда даже с вечера) на пляж или к бассейну, занимают шезлонг, а потом исчезают на полдня. В результате эти места в течение нескольких часов пустуют, тогда как другим людям не хватает места.

На этом фоне в соцсетях начали появляться видеоролики с людьми, сражающимися за шезлонги. Например, турист с ником grantsimpson10 опубликовал в TikTok видео, на котором охранник открывает ворота к бассейну отеля Spring Bitacora на Тенерифе (Испания), и десятки туристов врываются туда с полотенцами в руках. При этом, по его словам, сотрудники отеля постоянно патрулируют территорию, чтобы никто не бронировал заранее шезлонги.

В свою очерель, пользователь seejonj опубликовал в TikTok видео, в котором рассказал, что их отель в Турции нанял охранников для уборки с шезлонгов полотенец, которые лежат там до 7 утра "без сопровождения" – то есть, если турист не лежит на нем или не купается в воде поблизости.

"Не нужно выходить в 6:30. Мы видели людей, которые выходили в 5:30!!, кладущих полотенца", – отметил турист.

В то же время на видео, снятом в 6:30 утра, видны десятки аккуратно расставленных шезлонгов, на большинстве из которых уже разложены полотенца. В подписи к видео автор добавил: "Охранник убирает их, если вы не остаетесь с полотенцами. Полотенца без сопровождения не принимаются до 7 утра".

Ранее в популярном пятизвездочном отеле Akasha Beach Hotel & Spa на Крите разразился скандал из-за того, что многочисленные инфлюенсеры занимают лучшие шезлонги "на весь день", чтобы делать селфи. В последние месяцы этот роскошный отель стал хитом в социальных сетях благодаря своей современной эстетике, которая обеспечивает привлекательный фон для фотографий и видео. Впрочем, в итоге без шезлонгов остаются простые туристы.

Борьба с бронированием шезлонгов на курортах Европы

Как сообщал УНИАН, ранее сразу несколько популярных курортов в Европе решили привлечь технологии для борьбы с бронированием ляжаков у бассейнов.

В частности, туристам предложили бронировать места через специальные приложения на испанском курорте Пальма-де-Майорка и на итальянском пляже Туэрредду.

Тем временем, в популярной среди туристов провинции Фамагуста на Кипре этим летом туристам запретили бронировать места с помощью полотенец – теперь любые личные вещи, оставленные без присмотра на неарендованных за деньги пляжных шезлонгах, будут убираться муниципальными служащими

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