Зрителю не важно, где кто учился, подчеркнула актриса.

Украинская актриса комедийного жанра, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару заступилась за свою коллегу и ведущую Лесю Никитюк.

Напомним, недавно звезда сериалов "Папик" и "Успеть до 30" Дарья Петрожицкая резко высказалась об игре Никитюк в кино:

"Не хочу никого обижать. Но пошла тенденция, что ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они неинтересны и немедийные. Даже о себе скажу: почему на главную роль не взять актрису. При этом Леся умница, молодец, она это сделала. Мне очень понравилось, но такая тенденция".

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В ответ на это Сопонару в Instagram-stories подчеркнула, что актер - это не только профессия, но и уважение к коллегам.

"Я не хочу никого обидеть, но…" - эта фраза не отменяет обиды. Когда критикуешь коллег за отсутствие диплома, помни: зрителю не важно, где ты учился. Ему важно, настоящий ли ты в кадре. Леся Никитюк в "Песиках" была живой, искренней и любимой. Дело не в дипломе. Дело в таланте и отдаче", - написала актриса.

Напомним, ранее Леся Никитюк откровенно рассказала об изменениях в жизни после рождения сына.

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