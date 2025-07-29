На сентябрь Россия и Беларусь планируют проведение маневров "Запад-2025". Несмотря на то, что в Беларуси недавно объявили, что могут переместить учения вглубь страны из-за якобы воинственного поведения Польши и Литвы, в НАТО пристально следят за военной активностью России, в том числе и в отношении военных учений.

Если говорить о потенциальных угрозах от таких маневров, то все будет зависеть от количества ресурсов, которые будет привлекать Российская Федерация. Пока что говорить об этом рано. Тем более, например, в Литве говорили, что нынешние российско-белорусские учения будут как минимум вдвое меньше по масштабу, чем в 2021 году - перед полномасштабным вторжением России в Украину. Помним, что к февралю 2022 года на территории Беларуси враг сосредоточил до 40 тысяч группировки войск, которые затем вторглись на территорию нашей Киевщины и Житомирской области.

Следующее, на что стоит обращать внимание - места проведения учений "Запад-2025", в определенной степени, до сих пор не определены.

То есть, нет четкого понимания, будет ли это происходить непосредственно в приграничье с Украиной, или все же в тех регионах, которые ближе к странам Балтии, или к Польше.

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В общем, по моему мнению, россиянам не выгодно открывать второй фронт. У них для этого сейчас нет ресурсов. То есть, они просто не вытянут такую войну. И это понимаем не только мы.

Почему сейчас настолько свободно чувствует себя Азербайджан? Потому что, с одной стороны, он имеет серьезную военно-техническую поддержку со стороны Турции. А с другой стороны, он четко понимает, что у Путина нет ресурсов, чтобы открывать фронт где-то в направлении на Азербайджан.

Аналогичная история со странами Балтии. Российской Федерации нужно сосредоточить гораздо больше ресурсов и усилий, чтобы иметь хоть какие-то призрачные надежды на то, что он сможет настолько трансформировать свою деятельность, что удержится и в Украине, и иметь успех в странах Балтии.

В то же время, это не является гарантией того, что РФ не будет прибегать к провокациям (возможно, не прямо сейчас, но в обозримой перспективе).

Дело в том, что непоследовательная, в определенной степени слабая позиция Североатлантического альянса, неспособного оперативно реагировать на вызовы современной войны, может стать неким маркером или триггером для Путина. И он, не стоит этого исключать, может попытаться использовать эту слабость.

К примеру, уже неоднократно (и не случайно) случались истории с попаданием в страны Балтии, в Польшу российских беспилотников. Более того, бывало, что на территорию стран, которые являются участниками НАТО, например, в Румынию, залетали российские ракеты. И где соответствующая реакция Североатлантического альянса?

Реакция была лишь в виде осуждения, каких-то пустых заявлений. Но никаких средств силового принуждения России к миру - не было. Поэтому видим, что Россия и Путин действуют таким образом, который им позволяют. И, если российский диктатор имеет определенную мотивацию из-за того, что НАТО никак не реагирует на российские провокации в Европе, то это означает, что таких провокаций будет больше.

Я остаюсь сторонником мнения, что НАТО - абсолютно импотентная и пустая по определению организация.

Почему? Потому что в 2014 году подразделения морской пехоты Украины, которые дислоцировались в Феодосии, были составляющими Сил немедленного реагирования НАТО. И протокол предусматривал причастность стран Североатлантического альянса - комплектом сил и средств, по меньшей мере, Сил немедленного реагирования - в случае возникновения кризисной ситуации на территории Украины. Произошла аннексия Крыма. И я, как непосредственный свидетель тех событий, точно могу сказать, что ни одного натовского солдата в тот промежуток времени ни в Крыму, ни в Севастополе не было и не появилось. Хотя, по протоколу договоренностей, должно было бы.

Именно поэтому я не тешил бы себя иллюзиями относительно защитного "зонтика НАТО". Скорее всего, первая же атака России, если она произойдет на территории стран, касающихся Североатлантического альянса, будет достаточно успешной - на первом этапе НАТО России проиграет.

Да, в конце концов они соберутся и будут реагировать на ситуацию. Но сегодня сдерживание РФ на этом направлении лежит целиком на Силах обороны Украины.