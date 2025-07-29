На этот раз Ари Астер снял фильм о том, как мир сходит с ума.

14 августа 2025 года в кинотеатрах Украины стартует новый фильм режиссера-провокатора Ари Астера и студии А24 "Эддингтон" (Eddington), который безжалостно высмеивает самые острые болезни современного мира – в частности, различные "теории заговоров" и общественные последствия их популярности.

"Я действительно чувствую, что мы сейчас переживаем крах чего-то и стоим на пороге чего-то нового, – говорит режиссер и сценарист Ари Астер ("Реинкарнация", "Солнцестояние", "Все страхи Бо"). – И "Эддингтон" родился просто из этого понимания, что вода нагревается до кипения, из необходимости выхода и из ощущения перегрузки от всего".

Мировая премьера новой ленты состоялась в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была отмечена семиминутными овациями, а первые украинские зрители и кинокритики уже успели посмотреть ее в рамках Международного фестиваля зрительского кино "Миколайчук OPEN".

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УНИАН вместе с украинским дистрибутором "Эддингтона", кинокомпанией Adastra Cinema, рассказывает интересные факты об этом остросатирическом триллере с суперзвездным актерским составом.

О чем фильм

Эддингтон – небольшой городок в американском штате Нью-Мехико, который внезапно становится эпицентром неожиданных событий. В разгар пандемии коронавируса двое политических оппонентов, шериф и мэр, обостряют свое противостояние. А зрителями этой взрывоопасной борьбы становятся все жители города.

Основные темы, которые поднимает "Эддингтон", – это стремительное распространение популизма и "теорий заговоров" (на примере культа MAGA и трампизма) и роль в этом социальных медиа.

Звездный каст

"Для меня это был лучший опыт работы с актером. Он – тот, кто любит много раз перечитывать сценарий, обсуждая все. Ему нравится ставить под сомнение вещи и исследовать их", – рассказывал Ари Астер о своем первом опыте работы с лауреатом "Оскара" Хоакином Фениксом ("Джокер", "Наполеон", "Гладиатор") над комедийным хоррором "Все страхи Бо" (2023). Неудивительно, что после такого удачного сотрудничества режиссер снова пригласил актера в свой проект. В "Эддингтоне" Феникс играет шерифа Джо Кросса, сторонника "теорий заговоров", который устал от "ковидных" ограничений – необходимости носить маски, невозможности нормально вести бизнес, – и решает баллотироваться в мэры, чтобы это изменить.

Антагонистом шерифа является действующий мэр Тед Гарсия, роль которого сыграл самый популярный актер этого лета Педро Паскаль ("Гладиатор 2", "Материалистка", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Последние из нас", "Мандалорец").

Но кроме этих двух в фильме есть и другие суперзвезды. А именно дважды "оскароносная" Эмма Стоун ("Бедные-несчастные", "Ла-Ла-Ленд"), сыгравшая жену Джо Луизу, которая не хочет от шерифа детей, чем еще больше его злит.

Также в ленте зрители увидят Остина Батлера ("Элвис", "Дюна: Часть вторая", "Байкеры"), воплотившего образ харизматичного религиозного лидера, который также присоединяется к противостоянию шерифа и мэра, впоследствии превращаюшее весь городок Эддингтон в настоящее поле боя.

Кроме того, в ленте сыграли Люк Граймс ("Пятьдесят оттенков серого", сериал "Йеллоустон"), Дейдра О'Коннелл ("Город ангелов", сериал "Сорвиголова"), Майкл Уорд (сериал "Главарь"), Клифтон Коллинз мл. ("Однажды в... Голливуде", сериал "Мир Дикого Запада") и другие.

"В конце, когда фильм взрывается насилием, герой Феникса буквально проживает боевик 90-х. И, кстати, сам выполняет большинство своих трюков", – рассказывает Ари Астер, признаваясь в любви к экшенам и давнем желании снять что-то с элементами этого жанра, которое благодаря "Эддингтону" наконец осуществилось.

Фильм, который срывает пластырь

Хотя "Эддингтон" концентрируется на американских реалиях, на этом локальном примере он фактически рассказывает глобальную историю о том, как мир сейчас сходит с ума.

"Без всяких церемоний и милосердия "Эддингтон" срывает пластырь, и не всем захочется смотреть или думать о том, что под ним", – пишет о ленте журналист Deadline Hollywood Daily. Его коллега из Rolling Stone добавляет: "Астер подарил нам еще один фильм, который пронизывает, нервирует и заставляет хотеть вылезти из кожи". А обозреватель Elle резюмирует: "Ари Астер превращает повседневное американское безумие в один из самых художественно совершенных и захватывающих "обзоров обреченности", от которого просто невозможно оторваться".

Во время пресс-конференции фильма в Каннах актеров спросили, не волновались ли они по поводу возвращения в США после съемок фильма, который так остро и откровенно критикует текущую политическую ситуацию в стране. И за всех тогда высказался Педро Паскаль, который ответил словами, которые сейчас резонируют с очень многими людьми во всем мире – и в частности в Украине.

"Страх – это их способ победить. Поэтому продолжайте рассказывать истории, продолжайте высказываться и продолжайте бороться за то, чтобы быть тем, кем вы есть! К черту людей, которые пытаются напугать вас, понимаете? Дайте отпор. И не позволяйте им победить", – отметил актер.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 68% одобрения от критиков и 63% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "изменение или средние отзывы").

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