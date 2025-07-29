Польские терминалы столкнулись с очень высокими эксплуатационными расходами.

Польские компании несут убытки из-за отсутствия украинского зерна. Об этом сообщает Rynek Infrastruktury.

"Мы должны различать две вещи: разрешение на транзит, а следовательно, прибыль для польских портов и перегрузочных терминалов, и разрешение на введение товаров в оборот. Мы считаем, что блокирование перевалки продукции из Украины в Польше является болезненным для нашей экономики", - приводит издание слова генерального директора группы CSL Лауры Головач.

На сегодня польские терминалы, вероятно, пустуют, что приводит к высоким эксплуатационным расходам. В компании добавили, что такая ситуация уже привела к угрозам увольнений.

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Поляки обращают внимание на то, что в Германии и Румынии есть большое количество украинского зерна. Таким образом, некоторые страны могут обрабатывать перевозки сырья и при этом не допускают его распределения на своих внутренних рынках.

"К сожалению, в Польше этой ситуацией пренебрегают" - добавляют представители польского бизнеса.

Блокировка границы Польши и Украины - последние новости

В прошлом году поляки ограничивали въезд и выезд украинских грузовых авто. Также фермеры перекрывали железную дорогу, а кроме этого рассыпали зерно на пути.

В этом году поляки также устраивали митинги и блокировали пункты пропуска на границе с нашей страной. В мае Государственная пограничная служба сообщила, что поляки начали новую акцию протеста на границе с Украиной.

Организаторы хотели привлечь внимание к ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок на территории Польши. Также они хотели вернуть разрешения на осуществление международных транспортных перевозок украинскими перевозчиками на въезд в Польшу

Сейчас ситуация на польско-украинской границе остается стабильной, но угроза блокировки никуда не делась и это вызывает беспокойство у обеих сторон.

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