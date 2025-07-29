Телеканал ТЕТ покажет большой праздничный концерт ко Дню Независимости Music Box Fest

На одной сцене выступили самые известные артисты украинского шоубиза и музыканты новой волны.

Ко Дню Независимости Украины телеканал ТЕТ готовит настоящий музыкальный сюрприз - телевизионную премьеру столичного фестиваля музыки Music Box Fest. Мероприятие состоялось на Ледовом стадионе в Киеве и в лайв-формате собрало тысячи поклонников на звездный лайнап.

На одной сцене выступили самые известные артисты украинского шоубиза и музыканты новой волны. Те, с чьими песнями мы влюбляемся, верим в себя, черпаем вдохновение и гордимся тем, кем мы есть. Эту бешеную музыкальную энергию можно будет пережить снова в эфире телеканала ТЕТ - 24 августа, в 20:50.

В программе - самые хитовые дуэты и выступления любимых артистов: DOROFEEVA, ARTEM PIVOVAROV, MONATIK, Ирина Билык, PARFENIUK, TVORCHI, MELOVIN, POSITIFF, ALEKSEEV, KALUSH ORCHESTRA, KAZKA, MAYOROVA, ZLATA OGNEVICH, LELY45, LIDA LEE, MAMARIKA, Максим Бородин, Pozdniakov, WELLBOY. Праздничный концерт Music Box Fest с ведущими Тимуром Мирошниченко, Дашей Квитковой, Юрием Ткачом и Милой Еремеевой - это музыка современной Украины, которая не теряет голоса. Это свет, который нужен каждому.

Важно, что фестиваль имел большую благотворительную цель - собрать средства на строительство блока трансплантации костного мозга для медицинского центра в Днепре. Каждый билет на Music Box Fest стал стопроцентным донатом на спасение детей, борющихся с раком, и это доброе дело продолжится уже в эфире телеканала ТЕТ.

Не пропустите 24 августа, в 20:50 на телеканале ТЕТ грандиозный концерт ко Дню Независимости Music Box Fest - о несокрушимой стране, которая живет и борется, о музыке, которая объединяет.

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